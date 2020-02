Natalie Portman, Protes Pakai Jubah Dior

AKTRIS Natalie Portman melakukan aksi protes di ajang Oscar dengan mengenakan jubah Dior berhiaskan nama-nama sutradara perempuan yang tak disertakan dalam nominasi Academy Awards ke-92.

Nama-nama yang disematkan dalam jubah berwarna hitam dengan benang emas itu ialah Lorene Scafaria yang menyutradarai film Hustlers, Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Little Women), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har’el (Honey Boy), Celine Sciamma (Portrait of a Lady on Fire), dan Mati Diop (Atlantics).

Variety menulis Academy of Motion Picture Arts and Sciences mendapat banyak kritikan karena dianggap gagal memasukkan nama sutradara wanita dalam nominasi tahun ini.

Sayangnya, hal ini bukan pertama kali terjadi. Sepanjang sejarah Oscar hanya lima yang pernah dinominasikan sebagai sutradara terbaik dan hanya satu yang menang, yakni Kathryn Bigelow untuk film The Hurt Locker. Hanya satu nomine film terbaik besutan sutradara perempuan, yakni Little Women arahan Gerwig, yang tembus Oscar tahun ini.

Ini bukan pertama kalinya Portman, 38, protes atas tiadanya nama sutradara wanita. Saat mempersembahkan penghargaan sutradara terbaik di Golden Globes 2018, sang aktris menyindir “Dan sekarang, inilah semua nominasi pria,” ujarnya. (Gas/Ant/H-1)