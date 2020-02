Raih Best Picture, Sutradara Parasite: Tidak Berpikir Menang

FILM Parasite berhasil mengukir sejarah di ajang Oscar 2020. Film garapan sutradara Bong Joon Ho menjadi film pertama Asia yang berhasil menjadi juara di ajang penghargaan tingkat internasional.

Tak hanya itu, Parasite juga menjadi film pertama non-bahasa Inggris yang mengalahkan para pesaingnya seperti Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood.

Hadirin pun bersorak sorai ketika film tersebut diumumkan meraih Best Motion Pictures.

"Setelah memenangkan film internasional terbaik, saya berpikir bahwa saya sudah selesai untuk hari ini dan akan segera bersantai. Hanya masuk nominasi ini saja sudah menjadi suatu kehormatan besar bagi saya. Saya tidak pernah berpikir akan menang seperti ini," kata Bong.

Baca juga: Parasite Pecahkan Rekor Best Picture Oscar

Bong juga mengucapkan terima kasih untuk nominator lainnya dan Quentin Tarantino yang telah memperjuangkan film-filmnya.(OL-5)