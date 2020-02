Parasite Pecahkan Rekor Best Picture Oscar

KATEGORI Best Picture Oscar belum pernah dimenangkan oleh film dengan bahasa non-Inggris. Kini, Oscar 2020 menjadi sejarah, film asal Korea, Parasite, memenangkan kategori ini.

Parasite menyingkirkan kandidat terkuat, yakni film 1917. Pun film lainnya seperti The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Little Women, Ford v Ferrari, Marriage Story dan Once Upon A Time In Hollywood.

"Wah, saya kehabisan kata-kata. Kami tidak pernah membayangkan ini. Jadi ini sangat membahagiakan. Saya merasa ini seperti momentum dalam sejarah. Terima kasih juga untuk Academy yang telah membuat keputusan ini," papar produser Kwak Sin Ae saat berpidato menerima piala bersama kru dan pemain film.

Sutradara Bong Joon Ho pun terlihat masih belum mempercayai filmnya memenangkan kategori Best Picture.

Parasite membawa empat piala Oscar untuk kategori film terbaik, sutradara terbaik, film internasional terbaik dan naskah asli terbaik. Ini menjadi catatan penting dalam perhelatan Oscar dengan memilih film berbahasa non-Inggris sebagai pemenang Best Picture.(OL-5)