Piala Oscar untuk Hildur Guonadottir dan Elton John

JOKER berhasil meraih piala Oscar 2020. Setelah melalui beberapa nominasi, film itu meraih dengan penghargaan di kategori Best Original Score.

Pada kesempatan ini pula, Joker berhasil mengalahkan Little Women, Marriage Story, 1917, dan Star Wars: The Rise of Skywalker.

Penghargaan ini juga menjadi Piala Oscar pertama untuk komposer Hildur Guonadottir.

"Terima kasih semuanya sudah menerima saya di sini. Saya tidak bisa berkata apa-apa, suatu kebanggaan bisa hadir di sini. Terima kasih untuk keluarga saya, suami, dan teman-teman. Khusus untuk para perempuan, please speak up, we need your voice," tutur Hildur.

Di kesempatan yang sama Piala Oscar juga diberikan kepada Elton John untuk kategori Best Original Song atas lagunya '(I’m Gonna) Love Me Again' yang menjadi lagu tema Rocketman.

Lagu yang liriknya ditulis Bernie Taupin itu menyingkirkan para pesaing seperti 'I Can't Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4), 'I'm Standing With You' (Breaktrough), 'Into The Unknown' (Frozen II), dan 'Stand Up' (Harriet).

"Saya akan singkat saja di sini. Terima kasih untuk Bernie yang sudah selalu bersamaku. Terima kasih sudah selalu ada dalam kondisi apa pun. Untuk seluruh tim, saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian," tutur John. (OL-1)