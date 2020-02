Sutradra Film Parasite Bong Joon-hoo Raih Sutradara Terbaik Oscar

SUTRADARA film Parasite, Bong Joon-ho meraih piala ketiganya malam ini waktu Amerika Serikat (AS) dalam ajang ke-92 Academy Awards.

Bong mengalahkan sutradara senior Martin Scorsese yang menggarap The Irishman. Ia juga mengungguli Sam Mendes lewat 1917. Juga meninggalkan Todd Phillips (Joker), dan teman Bong, Quentin Tarantino (Once Upon A Time In Hollywood).

"Setelah menerima penghargaan Best International Feature Film saya pikir sudah selesai, dan rileks" kelakar Bong yang disambut tawa para hadirin Oscar.

Bong pun kemudian memberikan kesempatan untuk berterima kasih pada Martin Scorsese. Disambut dengan standing applause oleh semua hadirin untuk Scorsese. Ia mengatakan bahwa semasa belajar sinema di sekolah film, Bong mempelajari film-film Scorsese.

"Dan ketika saya dinominasikan bersamanya, dan menang, tentu ini sesuatu yang di luar dugaan," ucap Bong.

Piala yang diterima Bong sekaligus menjadi penghargaan yang ketiga untuk Parasite pada Academy Awards ke-92. (AFP/Ol-09)