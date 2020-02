Film yang Diproduksi Obama Raih Piala Oscar

FILM Netflix American Factory memenangkan Piala Oscar 2020 untuk kategori Best Documentary Feature.

Ini adalah penghargaan perdana bagi rumah produksi Barack Obama dan Michelle Obama, Higher Ground.

"Selamat kepada Julia dan Steven, filmmaker di balik American Factory, karena menceritakan kisah yang begitu kompleks dan mengharukan tentang konsekuensi yang sangat manusiawi memilukan dari perubahan ekonomi. Senang melihat dua orang berbakat dan benar-benar baik membawa pulang Oscar untuk rilisan pertama Higher Ground," tulis Obama melalui Twitter.

Barack dan Michelle Obama berhalangan hadir. Piala itu diterima oleh kedua sutradara film, Julia Reichert dan Steven Bognar.

"Belakangan orang-orang bekerja semakin keras dan kami percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ketika para pekerja di dunia bersatu," ungkap Reichert saat menerima Piala Oscar.

American Factory terbilang aji mumpung karena memenangkan satu-satunya kategori yang mereka tembus tahun ini di Oscar. Film mereka bersaing dengan The Cave, The Edge of Democracy, For Sama, dan Honeyland.

American Factory berkisah tentang tantangan berat yang dihadapi perusahaan Tiongkok ketika membuka pabrik kaca otomotif di bekas pabrik General Motors di Ohio. Mereka menghadapi perbedaan budaya yang kuat serta mendapat keraguan dari masyarakat.

Penganugerahan piala Academy Awards ke-92 bagi insan perfilman digelar Minggu, 9 Februari 2020 di Dolby Theater, Los Angeles waktu setempat dan disiarkan langsung pada Senin, 10 Februari 2020 WIB. (OL-1)