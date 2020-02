1917 Raih Sinematografi, Sound Mixing dan Best Visual Effect

FILM yang berkisah tentang Perang Dunia I, 1917, garapan Sam Mendes meraih tiga piala Oscar, salah satunya Best Cinematography oleh Roger Deakins.

1917 digaung-gaungkan dengan teknis one continunous shot-nya. Roger Deakins ialah sosok master di balik keindahan teknis film perang ini. Ia pun memenangkan kategori best cinematography setelah sebelumnya juga menang di Golden Globes.

Selain Deakins yang meraih piala untuk 1917, film ini juga meraih kategori sound mixing dan visual effect. Pada kategori visual effect, 1917 yang ditangani Guillaume Rocheron, Greg Butler dan Dominic Tuohy berhasil menyingkirkan nominator lain termasuk film superhero waralaba Marvel, Avengers Endgame. Pesaing lainnya yakni The Lion King, The Irishman dan Star Wars: The Rise of Skywalker.(OL-5)