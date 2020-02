Sinematografer 1917 Roger Deakins Raih Best Cinematography Oscar

FILM 1917 berhasil meraih piala oscar untuk kategori Best Cinematography. Sinematografi film 1917 hadir atas sentuhan tangan Roger Deakins.

Sementara filmnya bercerita tentang perang Britania Raya dan dirilis tahun lalu. Sedangkan sutradara dipegang oleh Sam Mendes, yang juga tak asing dengan film bertema serupa, seperti serial James Bond yaitu Skyfall.

"Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para nominasi lainnya. Piala ini saya dedikasikan untuk para penonton 1917, istriku, saudaraku, tim produksi dan tentunya Sam Mendes," tutur Roger.

Baca juga: Ford v Ferrari Raih Oscar untuk Sound Editing dan Film Editing

Roger tampak gugup kala menerima penghargaan tersebut. Pada kesempatan ini, ia berhasil meninggalkan para pesaing seperti Sinematografer Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson, Sinematografer The Irishman, Rodrigo Prieto, serta Lawrence Sher dengan Joker atau Jarin Blaschke dengan The Lighthouse.(OL-5)