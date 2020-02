Ford v Ferrari Raih Oscar untuk Sound Editing dan Film Editing

FILM biopik yang berkisah tentang balap mobil, Ford v Ferrari, meraih Piala Oscar untuk kategori sound editing dan film editing.

Film yang dibintangi Christian Bale dan Matt Damon itu meraih penghargaan dalam kategori yang bersentuhan dengan penyuntingan (editing).

Keduanya diraih lewat nominasi sound editing dan film editing.

Film ini juga masuk dalam nominasi sound mixing, hanya, kalah oleh film epik Perang Dunia I, 1917.

Ford v Ferrari yang digarap James Mangold ini juga masuk dalam nominasi Best Picture, bersaing dengan 1917, Parasite, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, dan Once Upon A Time In Hollywood, dan Marriage Story. (OL-1)