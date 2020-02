Taika Waititi Raih Oscar Pertama Bersama Jojo Rabbit

SUTRADARA yang lebih dulu populer dengan garapan bersama studio Marvel, Taika Waititi, pertama kali meraih piala oscar lewat film Jojo Rabbit.

Taika Waititi mungkin lebih akrab dengan film feature superhero Marvel, Thor. Namun, ia juga menggarap film feature yang jauh dari tema superhero yakni Jojo Rabbit. Piala pertama untuk Jojo Rabbit datang dari kategori best adapted screenplay. Sekaligus piala ini jadi yang pertama untuk Taika Waititi.

Baca juga: Toy Story 4 Raih Best Animated Feature di Oscar 2020

Dalam kategori ini, Jojo Rabbit bersaing dengan Little Women (Greta Gerwig), The Irishman (Steven Zaillian), Joker (Todd Phillips dan Scott Silver), dan The Two Popes (Anthony McCarten).

"Terima kasih untuk ibu saya. Sudah menjadi ibu bagi saya. Tentunya juga karena banyak alasan lainnya. Saya ingin banyak ucapkan terima kasih ke banyak pihak, hanya saja saya lupa," kataTaika.

Total, film ini meraih enam nominasi pada Oscar 2020 salah satunya best supporting actress (Scarlett Johansson).(OL-5)