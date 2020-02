Toy Story 4 Raih Best Animated Feature di Oscar 2020

SEPERTI prediksi para penikmat maupun kritikus film animasi, film besutan Pixar, Toy Story 4, benar-benar meraih penghargaan di ajang Oscar 2020.

Film yang dibintangi Tom Hanks (sebagai Woody) ini berhasil mengalahkan para pesaing yaitu 'How to Train Your Dragon: The Hidden World' dari DreamWorks, 'I Lost My Body' dan 'Klaus' dari Netflix serta Laika’s stop-motion dengan 'Missing Link'.

Sutradara Toy Story 4, Josh Cooley, menerima langsung penghargaan dalam kategori Best Animated Feature.

"Kami harap anda menikmati petualangan Woody dan Buzz," tuturnya di atas panggung.

Beberapa pekan ini, Toy Story 4 juga terlihat mendominasi bahkan ditetapkan sebagai Frontrunner bersama dua film animasi lain yang tak kalah mencuri perhatian publik. Misalnya, Missing Link yang beberapa waktu lalu memenangkan Golden Globe atau Klaus yang unggul di ajang BAFTA.

Pada kesempatan ini, Oscar juga memberikan penghargaan kepada film animasi pendek. Pemenangnya ialah Hair Love karya Karen Rupert Toliver and Matthew A. Cherry. Film yang bercerita tentang kisah anak perempuan dan ayahnya ini berhasil meninggalkan pesaingnya seperti Kitbull, Daughter, Sister, dan Memorable.(OL-5)