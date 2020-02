14DAYPILOT Flight Academy Raih Rekor Muri Empat Kali 

JIKA biasanya untuk menjadi pilot membutuhkan waktu yang cukup lama dari satu tahun hingga dua tahun. 14DAYPILOT Flight Academy mencetak pilot–pilot muda berbakat dengan waktu yang cukup singkat dengan metode belajar khusus yang dirancang Kapten Gema Goeyardi,CFI,CFII,MEII,IGI.

Melalui program accelerated flight training, 14DAYPILOT bahkan mendapatkan rekor Muri Indonesia untuk keempat kalinya yakni “The Fastest flight academy to graduate FAA commercial pilot with instrument rating in 80 days”

Rekor MURI pertama didapatkan saat 14DAYPILOT Flight Academy berhasil memecahkan rekor dunia dalam mencetak Commercial Pilot Instrument Rating tercepat di dunia, yaitu dalam waktu 115 hari dengan lisence FAA (Federal Aviation Adsministration) USA.

Pada tahun 2020 ini, 14DAYPILOT Flight Academy kembali mencetak rekor dunia baru dan mendapatkan rekor Muri sebagai sekolah pilot tercepat di dunia mencetak commercial pilot dalam 80 hari saja.

Pilot bernama Jiva Ananthan Viseikumaran yang berhasil lulus dalam 80 hari ini merupakan seorang kapten tentara di Singapura, dan menjalani pendidikan akselerasi pilot di 14DAYPILOT Flight Academy.

Salah satu kunci sukses program ini adalah metode belajar menggabungkan teknologi dan NLP (Neuro Linguistic Program) serta di dukung dengan kualitas instruktur terbang yang memahami konsep akselerasi.

Selain itu, Bahasa inggris murid di tuntut harus tinggi setara ICAO level 6 dan TOEIC 900. Online campus 14DAYPILOT adalah tahap awal siswa mengenal seluruh material yang akan diuji dan selanjutnyapPendidikan berbasis study case scenario diajarkan dalam bentuk kuis telah menjadi kunci sukses penyerapan materi dengan cepat.

Kemudian, siswa pilot disamakan dengan management atlit yang mana untuk meluluskan satu siswa ada setidaknya 5-6 orang tim dan dua pesawat yang disediakan secara khusus. Kalau d isekolah lain, satu instruktur untuk 10 siswa, di 14DAYPILOT satu siswa mendapat tiga instruktur dan dua pesawat dengan pendidikan terbang Senin hingga Minggu.

Berbasis di California, AS dengan murid dari seluruh dunia, 14DAYPILOT Flight Academy yang didirikan 2016 oleh Kapten Gema Merdeka Goeyardi CFI, CFII, MEII, IGI, memastikan murid yang sedang training di 14DAYPILOT Flight Academy terbang setiap hari selama 3-5 jam, dengan fasilitas satu murid dengan satu pesawat serta dua senior instruktur.

Program akselerasi ini mempunyai silabus edukuasi yang fleksibel, dimana silabus dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam urutannya

Beberapa siswa lulusan 14DAPILOT saat ini sudah dapat langsung bekerja di perusahaan penerbangan tanpa harus menunggu lama karena terbukti kualitasnya.

Diharapkan melalui metode Pendidikan yang baru ini 14DAYPILOT dapat memberikan kontribusi lebih baik buat aviasi Indonesia. Program ini terbuka untuk siapa saja tanpa batasan usia dan siapapun bisa menjadi pilot dengan cepat dan berkualitas international.

Kapten Gema Merdeka Goeyardi merupakan CEO sekaligus founder 14DAYPILOT Flight Academy, yang juga memiliki pengalaman menerbangkan lebih dari 15 jenis pesawat dari single engine piston propeller hingga private jet.

Gema juga telah membuktikan dedikasinya pada aviasi dengan melakukan terbang melintasi benua asia hingga Australia dengan pesawat single engine pada 2019 lalu.

Untuk melihat lebih detail apa saja program dan kisah sukses lulusannya 14DAYPILOT Flight Academy memiliki Youtube dan Instagram (14daypilot) serta website www.14daypilot.com. (OL-09)