Bong Joon Ho Raih Oscar untuk Best Original Screenplay

FILM Korea Selatan (Korsel) Parasite mendapat Piala Oscar pertama lewat nominasi Best Original Screenplay.

Screenplay film Parasite digarap Bong Joon Ho bersama Han Jin Won. Sementara cerita oleh Bong, yang juga menyutradarai.

Parasite juga masuk dalam kategori Best Picture dan Best Director.

"Menulis naskah merupakan proses yang panjang dan merupakan sesuatu yang personal. Ini juga menjadi representasi dan (ceritanya) sangat dekat dengan negara kami. Saya berterima kasih juga pada istri saya yang telah menjadi inspirasi untuk menjadikan film ini menjadi terwujud," papar Bong yang diterjemahkan translator.

Bong pun terlihat terkesima di panggung melihat Piala Oscar pertamanya itu.

Parasite menyingkirkan Knives Out yang ditulis Rian Jhonson, Marriage Story oleh Noah Baumbach, 1917 (Sam Mendes dan Krysty Wilson-Cairns), dan Once Upon A Time In Hollywood (Quentin Tarantino). (OL-1)