Brad Pitt Raih Oscar untuk Best Supporting Actor

BRAD Pitt meraih piala Oscar untuk nominasi Best Supporting Role pada ajang Adademy Awards 2020.

Pitt meraih piala Oscar itu lewat film Once Upon A Time In Hollywood. Ini menjadi piala Oscar kedua Pitt sepanjang kariernya di Hollywood.

Sebelumnya, Pitt meraih Piala Oscar saat bertindak sebagai produser.

Baca juga: Birds of Prey Puncaki Box Office

"Incredible. Terima kasih untuk Academy atas kehormatan ini. Saya pikir Quentin (Tarantino) adalah pribadi yang orisinal, tidak ada duanya. Kita juga perlu memberikan spotlight pada stunt coordinator dan juga para kru. Terima kasih untuk Leo (Di Caprio), kamu fantastis. Terima kasih pemain, dan kru. Piala ini juga untuk anak saya," ungkap Pitt saat berpidato penerimaan piala Oscar, Senin (10/2) pagi WIB.

Pitt menyingkirkan para nomine lain, yaitu Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes), dan Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood). (OL-1)