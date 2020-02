Disney Gandeng Bruno Mars untuk Buat Film Musikal

BRUNO Mars dan Disney menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan film musikal yang akan datang. Mars akan ikut andil memproduksi sekaligus membintangi proyek tersebut.

Mars dan Disney belum membeberkan plot berikut detail film musikal itu. Hanya saja, Mars sedikit membocorkan lirik lagu Pinokio berjudul When You Wish Upon a Star, di Twitter-nya.

"If your heart is in your dream/No request is too extreme/When you wish upon a star," tulisnya, lengkap dengan tagar #MarsMeetsTheMouse," tulis @brunomars

Melansir Rolling Stone, film musikal ini akan menjadi proyek film besar pertama Mars.

Baca juga: Renee Zellweger, Panen Penghargaan dari Judy

Sebelumnya, penyanyi berusia 34 tahun itu pernah berperan sebagai pengisi suara di film animasi Rio 2 yang dirilis pada 2014 lalu dan memerankan peniru Elvis Presley di Honeymoon In Vegas (1992).

Pada Januari lalu, Mars berkolaborasi dengan Charlie Wilson dalam Forever Valentine.

Tidak hanya menulis lagu, dia juga menyumbang suara di latar lagu bersama Wilson, Micah Powell, dan Seth Reger. (OL-1)