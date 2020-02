Renee Zellweger, Panen Penghargaan dari Judy

AKTRIS Renee Zellweger, 50, sekali lagi memenangi penghargaan sebagai aktris terbaik melalui perannya sebagai Judy Garland dalam film Judy. Kali ini, ia mendapatkan penghargaan dalam Independent Spirit Awards yang digelar di Santa Monica, Amerika Serikat, Sabtu (8/2) waktu setempat.

Untuk memenangi kategori tersebut, Zellweger bersaing dengan sejumlah aktris, seperti Karen Allen (Colewell), Hong Chau (Driveways), Elisabeth Moss (Her Smell), Mary Kay Place (Diane), dan Alfre Woodard (Clemency).

Dalam pidato kemenangannya, Zellweger me­ngenang kehadirannya untuk kali pertama di acara Independent Spirit Award. “Seingatku, 25 Maret 1995. 25 tahun yang lalu. Itu adalah undangan pertamaku sekaligus pengalaman pertamaku di Hollywood. Aku belajar tentang perlunya proyek independen,” ujar Zellweger. Ia mendedikasikan kemenangannya untuk Judy Garland, yang meninggal pada 1969 dalam usia 47. Zellweger menambahkan, kemenangannya merupakan cermin legasi yang ditinggalkan Garland.

Zellweger pun mengucapkan terima kasih kepada Film Independent atas kerja keras dan dukungannya kepada film-film independen dan para visioner yang bercerita melalui layar lebar. “Aku sungguh bersyukur menjadi bagian komunitas ini, kembali ke tempat ini, serta menerima penghargaan ini,” tandas pemain Bridget Jones’s Diary tersebut.

Film Judy sebelumnya telah memberi Zellweger penghargaan sebagai aktris terbaik dalam Golden Globe 2020 dan British Academy Film Award (Bafta) 2020. Zellweger dinominasikan sebagai aktris terbaik dalam Oscar 2020 yang berlangsung hari ini di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sebelumnya, Zellweger mendapat Oscar dalam film Cold Mountain sebagai aktris pembantu wanita terbaik.

Riset

“Aku penasaran ketika mereka mengirim naskah Judy padaku,” tutur Zellweger seperti dilansir dari CBS, beberapa waktu lalu. “Judy merupakan salah satu penampil dengan vokal terbaik sepanjang waktu, sedangkan aku bukanlah seorang vokalis,” imbuhnya.

Ketika Garland meninggal akibat overdosis di London, Zellweger baru berusia beberapa bulan. Garland meninggalkan karier yang cemerlang, tapi kehidupan pribadinya berantakan.

Pada era 1930-an dan 1940-an, Garland merupakan bintang utama di studio MGM. Penampilannya selalu memukau penonton konsernya. Namun, ia berjuang menghadapi beragam masalah, kecanduan pil, alkohol, perceraian, dan terbelit hutang.

Zellweger melakukan riset panjang sebelum memerankan Garland. “Ia tidak mudah menyerah dan suaranya tetap memesona,” imbuhnya. “Aku mengalami banyak hal yang menantang selama perjalanan hidupku, tapi tidak seperti yang dialami Garland,” tandas aktris kelahiran Texas itu.

Film Judy menceritakan akhir kisah hidup pemeran Wizard of Oz yang legendaris ketika ia tiba di London untuk mementaskan pertunjukan Talk Of The Town nightclub pada 1969. Sejak diluncurkan September tahun lalu, Judy mendapatkan banyak komentar positif dari penggemar dan kritikus film. (H-3)