CSR Beauty in Love Bentuk Peduli pada Penderita Kanker

HIDUP sehat tentu menjadi idaman semua orang. Namun di luar sana, masih banyak orang yang saat ini sedang berjuang untuk melawan penyakit, salah satunya adalah kanker.

Menurut data dari Globocan tahun 2018, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan delapan di Asia Tenggara. Meningkatnya kasus kanker di Indonesia telah mendorong Watsons untuk mengadakan program corporate social responsibillty (CSR) yang bertajuk Beauty in Love.

“Tepat di Hari Kanker sedunia, Watsons sebagai leading health and beauty retail yang telah bertahun-tahun berkecimpung di bidang kesehatan dan kecantikan, terutama di pasar Asia dan Eropa, meresmikan program CSR Beauty in Love," ujar Lilis Mulyawati, Presiden Direktur Watsons Indonesia di Jakarta, Jumat (7/2).

"Dengan menggandeng komunitas penyintas kanker Love & Healthy Community, Watsons mendonasikan bantuan kepada para pejuang kanker. Tujuan Watsons sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia secara umum dan kepedulian terhadap para wanita cantik pejuang kanker," papar Lilis.

"Mengacu pada filosofi social perusahaan, yakni Do Good Feel Great Watsons berkomitmen untuk menjadikan Beauty in Love sebagai karya nyata untuk membantu sesama,” tambahnya..

Pada acara ang bertepatan dengan hari kanker sedunia dan awal bulan Februari sebagai bulan yang penuh cinta, Watsons mengajak untuk terus percaya bahwa semua wanita itu cantik luar dan dalam, beauty has no boundaries, no colors, no rules.

Watsons juga mengundang Love & Healthy Community untuk berbagi pengetahuan mempercantik diri dari luar dan dalam dengan beauty class bersama Make over dan professional makeup artist Bubah Alfian serta bincang-bincang tentang hidup sehat bersama Dr. Griska Lia Christine, Sp-PD dari Prodia.

Program CSR Watsons Beauty in Love ini berlaku selama Februari di seluruh gerai watsons. Pelanggan dapat ikut serta menebar cinta dan berdonasi kepada komunitas penyintas kanker dengan membeli Love Pouch. Seluruh keuntungan dari penjualan Love Pouch tersebut akan didonasikan untuk komunitas penyintas kanker. (OL-09)