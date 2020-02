Senior Vice President Corporate Secretary Telkom Afriwandi (kiri) menerima penghargaan 'Corporate of The Year 2020' yang merupakan penghargaan tertinggi dalam ajang Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020, yang diserahkan langsung oleh Sekjen Kemenkominfo RI Rosarita Niken Widiastuti (tengah) didampingi Pemimpin Redaksi Economic Review Irlisa Rachmadiana (kanan) di Jakarta, Jumat (7/2).

Dipandang mampu dan berhasil mengelola pembangunan reputasi perusahaan secara efektif di tengah era digitalisasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award (ICCA) 2020. Telkom dinobatkan sebagai Corporate of The Year 2020 - Non Finance Company dan 1st The Best Corporate Secretary & Corporate Communication untuk kategori Public Company di sektor Telecommunication.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Rosarita Niken Widiastuti dan Guru Besar IPMI International Business School, Roy Sembel didampingi Pemimpin Redaksi Economic Review, Irlisa Rachmadiana kepada Senior Vice President Corporate Secretary Telkom, Afriwandi di Gedung IPMI International Business School, Jakarta, Jumat (7/2).

Senior Vice President Corporate Secretary Telkom Afriwandi (tengah) menerima penghargaan '1st The Best Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication 2020' kategori Public Company sektor Telecommunication di Jakarta, Jumat (7/2). Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri ajang Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020 Roy Sembel (kiri) didampingi Pemimpin Redaksi Economic Review Irlisa Rachmadiana (kanan) di Jakarta, Jumat (7/2).

Afriwandi, seusai menerima penghargaan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh stakeholder yang telah mendukung pencapaian ini. “Penghargaan ini menjadi salah satu pencapaian penting sekaligus pengakuan bagi Telkom khususnya dalam aktivitas pengelolaan reputasi perusahaan. Ini juga menjadi kalibrasi kinerja bagi perusahaan dalam mengelola reputasi dan komunikasi perusahaan,” ujar Afriwandi.

ICCA 2020 merupakan penghargaan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Economic Review, Ideku Group, dan Indonesia-Asia Institute. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada perusahaan Indonesia yang dinilai mampu terus membangun reputasinya dengan memiliki tingkat employee engagement yang baik, mampu berkomunikasi secara digital, dan mampu membangun daya tarik konsumen baik offline maupun online. Metode penilaian dilakukan melalui analisis data, pengisian kuesioner, dan penilaian dewan juri yang dipimpin oleh Roy Sembel.

Penilaian didasarkan pada 11 kriteria penilaian, yaitu Organization Structure; Innovation Award; Website; Digital Social Media Analysis and Report; Annual Report and Company Profile; Performance Report; Government Relation, Media/Press Relation, Stakeholder and Shareholder Relation; Action Plan and SWOT Analysis; Corporate Secretary; Corporate Communication; dan Public Relation.

Lebih lanjut Afriwandi menambahkan bahwa penghargaan ini diperuntukkan kepada seluruh karyawan TelkomGroup yang berkontribusi dalam pengelolaan komunikasi dan perusahaan. “Ini menjadi bukti kolaborasi yang baik seluruh insan TelkomGroup. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya menjadi yang terbaik di masa yang akan datang,” tutup Afriwandi. (RO/OL-10)