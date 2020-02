Stok Bawang Putih Menipis, BUMD DKI Harap RIPH Segera Terbit

STOK bawang putih untuk warga di wilayah Ibu Kota semakin menipis. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Arief Prasetya Adi, menyebut saat ini terdapat 38 ton stok bawang putih di ruang penyimpanan milik perusahaan.

Namun, stok tersebut hanya bisa bertahan hingga awal bulan depan. Oleh karena itu, Arief berharap Kementerian Pertanian segera mengeluarkan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH).

Dengan terbitnya RIPH dari Kementerian Pertanian, FSTJ akan mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan agar bisa mengimpor bawang putih.

"Maka dari itu ayo kita dorong supaya RIPH untuk FSTJ impor bawang putih bisa segera terbit. Bahkan, kalau bisa kita dapat kloter pertama," ungkap Arief seusai peresmian operasi pasar bawang putih di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Jakarta, Minggu (9/2).

Arief khawatir jika FSTJ sebagai BUMD DKI tidak memiliki stok bahan pangan, tugas menstabilkan harga pangan tidak bisa dilakukan optimal. Dampaknya, harga bawang putih akan melonjak tajam. Terlebih lagi, kebutuhan bahan pangan akan meningkat jelang bulan puasa.

"Kita kan sebagai BUMD pangan memang harus memiliki stok. Dengan stok itu fungsi pemerintah untuk menstabilkan harga bisa berjalan. Stok kita tidak bisa banyak-banyak. Hanya 15%-20% dari kebutuhan pasar, karena kita kan tidak boleh monopoli," jelas Arief.

Saat ini, harga bawang putih merangkak naik hingga Rp 57.812 per kilogram (kg). Sementara, harga cabai rawit merah mencapai 82.741 per kg dan Rp 85.483 per kg untuk cabai merah.

Untuk menstabilkan harga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pertanian melepas stok bawang putih dan cabai untuk operasi pasar di 110 pasar wilayah Jakarta. Dalam operasi pasar, bawang putih dijual Rp 30 ribu per kg dan cabai rawit serta cabai merah dijual dengan Rp 35 ribu per kg.(OL-11)