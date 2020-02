Kompetisi AIA Championship 2020 Siap Lahirkan Pemain Nasional

KOMPETISI sepak bola AIA Championship 2020 yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 8 Februari 2020, bertempat di Lapangan Panahan, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2). Kompetisi yang digelar PT AIA Financial (AIA) perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia sudah yangv kelima.

Chief Marketing Officer, PT AIA Financial, Lim Chet Ming, mengatakan, “Sebagai perusahaan asuransi jiwa, sepak bola menjadi salah satu sarana bagi AIA untuk mewujudkan komitmen membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik."

"AIA telah menjalankan berbagai program sepak bola di Indonesia, salah satunya AIA Championship. Kami berharap ajang ini dapat mendukung perkembangan sepak bola Indonesia sekaligus membawa masyarakat untuk terus menjalankan gaya hidup sehat melalui olah raga,” jelas Lim.

Head of Brand and Communication, PT AIA Financial, Madhi Suryanto, mengatakan, “AIA Championship 2020 membawa tema 'Ciptakan Sejarahmu' sebagai ajakan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi, menampilkan kemampuan terbaiknya dan meraih prestasi di tingkat internasional."

"AIA Championship merupakan ajang yang memberikan kesempatan bagi para bakat sepak bola Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya melalui berbagai sesi pelatihan yang akan menyiapkan mereka untuk tampil di level internasional," tuturnyal.

Sejumlah pesepak bola nasional pernah turut menorehkan sejarahnya di AIA Championship. Pemain sepak bola nasional Bagas Adi Nugroho pernah menjadi finalis AIA Championship 2016 dan Zahra Muzdalifah yang menjuarai AIA Championship 2019.”

Global Development Coach, Tottenham Hotspur, Anton Blackwood, mengatakan, “Saya senang dapat kembali ke Indonesia karena saya melihat Indonesia selalu menyimpan bakat hebat dan merupakan salah satu yang terbaik di Asia. Kompetisi AIA Championship dari tahun ke tahun semakin ketat, setiap negara mengirimkan bakat terbaiknya."

"Saya bangga melihat pencapaian tim perempuan Indonesia di tahun lalu yang berhasil tampil luar biasa dan menjadi juara hingga mendapat kesempatan untuk berlatih dengan tim Tottenham Hotspur Women. Melihat kompetisi hari ini, saya yakin tim AIA Indonesia dapat menjadi kompetitor kuat di tingkat regional.”

Winger Tim Nasional, Juara AIA Championship 2019, Zahra Muzdalifah, mengatakan, “Saya sangat mengapresiasi inisiatif AIA yang terus konsisten secara aktif membantu bakat sepak bola Indonesia untuk terus berkembang. AIA Championship adalah salah satu ajang yang menjadi tonggak sejarah bagi saya."

"Tahun lalu saya bersama Tim Drupadi berhasil membawa nama dan prestasi bangsa ke tingkat Internasional dengan menjuarai AIA Championship 2019 untuk kategori AIA Women League di markas Tottenham Hotspur, London," ujar Zahra.

"Selain bertanding dengan tim dari negara lain, kami juga mendapat kesempatan untuk berlatih bersama tim Tottenham Hotspur Women. Ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di dunia sepak bola,” jelasnya.

AIA Championship yang telah memasuki tahun kelimanya merupakan kompetisi sepak bola tahunan yang diselenggarakan oleh AIA sebagai wujud nyata komitmen AIA untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.

Kompetisi ini juga merupakan bagian dari program kemitraan AIA dengan klub Liga Primer Inggris, Tottenham Hotspur, di mana AIA adalah Global Principal Partner bagi klub tersebut.

Dari kompetisi hari ini, total ada empat tim yang akan mengikuti kompetisi tingkat regional yang diadakan di Asia. Jika berhasil menjadi finalis, tim AIA Indonesia akan bertanding di markas resmi Tottenham Hotspur di London untuk memperebutkan gelar juara AIA Championship 2020.

Peserta kompetisi AIA Championship ini berasal dari karyawan, tenaga pemasar, nasabah dan mitra bisnis AIA. Ajang ini bersifat nasional, di mana tim dibentuk dari peserta yang berasal dari seluruh Indonesia dengan mendaftar di aiachampionship2020.com. Jumlah tim yang bertanding berjumlah 40 tim dari kategori Partner League, AIA League dan Women League. (OL-09)