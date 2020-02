Hidangan Premium untuk Orang-Orang Terbaik

JULIA Child (1912-2004), juru masak yang cukup kondang di Amerika Serikat dan juga pengasuh acara memasak di televisi, konon pernah berkata orang yang suka makan ialah orang-orang terbaik.

Apa yang dikatakan Child tidak salah, tetapi perlu diingat bahwa orang-orang terbaik juga layak mendapatkan hidangan terbaik. Berdasarkan prinsip itulah Outback Steakhouse hadir. Salah satu restoran steik terbesar di dunia itu kini punya beberapa cabang di Jakarta, salah satunya di Ratu Plaza, Senayan, Jakarta.

Regional Marketing Head South East Asia Outback Steakhouse, Githa Fitria, bahkan berani menjamin semua olahan yang ada di restorannya terbuat dari berbagai bahan pilihan dengan kualitas premium.

Semua olahannya benar-benar diracik dari nol, bahkan untuk saus pun juga dibuat juru masak yang sedia setiap saat untuk memacu dapur Outback Steakhouse. “Makanya, kita punya semboyan we made it from scratch,” tutur perempuan itu kepada Media Indonesia, Kamis (6/2).

Lebih lanjut, Ditha menjelaskan saat ini Outback Steakhouse juga tengah menawarkan berbagai promo. Harganya dimulai dari Rp159.900 hingga Rp179.900. Dari paket tersebut, pencinta kuliner sudah dapat mencicip berbagai olahan, baik yang berbahan dasar ikan, ayam, maupun daging sapi.

Perlu diketahui, Outback Steakhouse dewasa ini juga sudah memiliki empat restoran di Jakarta. Selain di Ratu Plaza, Senayan, ada juga di Pondok Indah Mall, Kuningan City, dan Pasar Raya, Kebayoran Baru.

Tiap restoran, kata Ditha, juga selalu punya penawaran menarik dimulai dari beli satu gratis satu (buy one get one) sekali dalam seminggu atau lebih tepatnya pada Senin. Selain itu, ada juga yang membuka promo serupa sejak Senin hingga Sabtu.

Operation Manager Outback Steakhouse, Budi Suryono, sempat mendemonstrasikan dua menu promo tersebut kepada Media Indonesia di Outback Steakhouse, Ratu Plaza. Pertama, ada ranchero chicken, dan kedua, ialah grilled fish marsala.

Ranchero chicken, cerita Budi, ialah ayam yang diolah dengan cara dipanggang (grilled double bros chicken). Pada bagian atasnya dilumuri pico de gayo atau olahan yang terdiri atas campuran saus lemon (lemon butter sauce) dan saus ranch (ranch dressing). Selain itu, ia juga disajikan dengan kubis campur (mix cabbage) dan kentang tumbuk (mashed potato).

Adapun kubis campurnya sendiri terdiri atas kubis putih dan merah. Selain itu, di dalamnya juga terdapat wortel, sementara kentang tumbuknya terbuat dari kentang rebus yang digiling bersama mentega, lada, dan susu. Sensasi yang keluar dari olahan tersebut terasa segar dan manis, juga gurih.

Sebagai sajian pendamping, kubis campur juga dapat diganti dengan sup (creamy mushroom soup) yang terbuat dari jamur dan ayam. Sajian ini juga berlaku untuk grilled fish marsala yang dibuat dari bahan dasar ikan dori.

Dalam grilled fish marsala, tutur Budi, ikan dori diberi jamur dan bayam, lalu dilumuri saus marsala. “Dari kedua menu itu, kita mencoba memberikan satu set makanan yang terdiri atas beberapa porsi yang cukup menarik, di samping pelanggan juga dapat memesan menu tambahan, yaitu fried mushroom,” tuturnya.

Adapun jamur goreng (fried mushroom) itu sendiri, lanjut Budi, terbuat dari jamur kancing (button mushroom) yang diimpor dari Australia. Untuk pengolahannya, ia digoreng menggunakan tepung di suhu 175 derajat Celcius sehingga menjadi hidangan yang cukup kering atau renyah (crispy) dan disajikan dengan saus ranch.

Ditha menambahkan, dalam promo Lunch Menu itu, Outback Steakhouse juga memiliki berbagai hidangan lainnya yang ditawarkan ke pelanggan. Misalnya, tender fish atau olahan ikan tender yang digepuk, lalu digoreng hingga berwarna cokelat ke­emasan, lantas disajikan dengan kentang goreng, coleslaw, serta saus tartar.

Ada pula half typhoon bloom. Hidangan yang satu ini terbuat dari irisan bawang segar disertai dengan bumbu rahasia Outback Steakhouse. Selain itu, ada juga berbagai menu vegetarian, termasuk hidangan penutup berupa es krim bernama half chocolate thunder from down under. Baik hidangan penutup maupun pembuka, dalam promo makan siang ini ditawarkan oleh restoran Amerika Serikat bergaya Australia tersebut dengan harga Rp39.900 per porsi. (Gas/M-4)