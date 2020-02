Run for Hope 5K Digelar Sebagai Dukungan Bagi Pasien Kanker

DALAM rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap 4 Februari dan sebagai bentuk dukungan bagi pasien dan penyintas kanker, MRCCC Siloam Hospitals Semanggi kembali menggelar MRCCC Run for Hope 5K pada Minggu, 23 Februari 2020.

MRCCC Run for Hope 5K akan mengambil rute The Plaza Semanggi – Patung Pemuda Membangun, Senayan – The Plaza Semanggi, kegiatan ini menargetkan 3.000 peserta yang terdiri dari pasien dan penyintas kanker, tamu undangan, komunitas lari, masyarakat umum, serta dokter, perawat, staf, dan manajemen Siloam Hospitals Group.

“Ini merupakan tahun kedua MRCCC Run for Hope 5K diadakan. Pada kesempatan kali ini, kami mengusung tema fun run yang seru dan atraktif, di mana pada beberapa titik rute lari akan terdapat aktivitas menarik yang melibatkan pelari," ujar CEO MRCCC Siloam Hospitals Semanggi dr. Susilawati Arifin Bolang, MHA, di Jakarta, Jumat (7/2).

"Melalui kegiatan ini, kami juga berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit kanker sembari mengobarkan semangat bagi para pejuang kanker di Indonesia agar tetap menjalani hidup sehat dan produktif,” tutur dr. Susilawati.

Partisipasi pada MRCCC Run for Hope 2020 dapat dilakukan dengan mendaftar melalui https://mrcccrunforhope.com/. Peserta yang mendaftar juga berkesempatan memilih warna jersey yang mewakili beberapa jenis kanker, yaitu pink (kanker payudara), biru tua (kanker kolorektal), dan ungu (mewakili penyakit kanker secara keseluruhan).

“Warna jersey tersebut kami pilih sesuai dengan program kerja MRCCC Siloam Hospitals Semanggi yang pada tahun ini berfokus mengembangkan pengobatan dan perawatan penyakit kanker terbanyak nomor dua dan tiga secara insiden, yaitu kanker payudara dan kanker kolorektal. Kedua jenis kanker tersebut dapat dicegah, dideteksi dini, dan diobati,” jelas Direktur MRCCC Siloam Hospitals Semanggi dr. Adityawati Ganggaiswari, M. Biomed.

Serangkaian kegiatan pra event juga diadakan di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, antara lain Diskusi dan Edukasi Kesehatan Tiroid pada 8 Februari 2020 yang bekerja sama dengan Komunitas Pita Tosca dan Hair to Share pada 12 Februari 2020 yakni acara pemotongan rambut yang hasilnya akan didonasikan untuk pasien kanker yang membutuhkan wig melalui Yayasan Kanker Indonesia. (OL-09)