Jackie Chan Sayembara Rp2,7 Miliar untuk Penawar Korona

BINTANG laga Hollywood Jackie Chan, 65, menawarkan hadiah sebesar 1 juta yuan atau setara Rp2,7 miliar untuk siapa saja yang berhasil mengembangkan penangkal virus korona yang awalnya merebak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

'Saya punya ide 'naif' sekarang. Tidak peduli individu atau organisasi mana yang mengembangkan penawarnya, saya ingin berterima kasih kepada mereka dengan 1 juta yuan,' ujar aktor kelahiran Hong Kong itu dalam sebuah posting-an di Weibo, media sosial paling populer di Tiongkok, Selasa (4/2), seperti dikutip dari laman Strait Times.

Ide sayembara berhadiah itu didasari kepercayaannya bahwa sains dan teknologi ialah kunci untuk mengatasi wabah zoonosis yang menular dari hewan ke manusia itu.

"Sains dan teknologi adalah kunci untuk mengatasi virus dan saya percaya banyak orang memiliki pemikiran yang sama seperti saya dan berharap bahwa penangkal racun dapat dikembangkan sesegera mungkin," ucap pemain film The Forbidden Kingdom itu.

Hingga kemarin, wabah virus korona jenis baru yang diberi nama novel coronavirus (2019-nCov) telah menjangkiti 28.344 orang di 28 negara. Sebagian besar korban berada di Tiongkok.

Sebanyak 1.286 orang dinyatakan sembuh. Namun, virus yang belum ada obatnya itu telah menewaskan 564 orang di Tiongkok dan 1 orang di Filipina. Data tersebut didapat dari peta real time geographic information systems (GIS) yang dikembangkan peneliti dari Center For Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University. Akibat wabah ini, Tiongkok menutup akses keluar-masuk kota-kota di Provinsi Hubei.



Batal tayang

Chan diketahui tengah mempromosikan film terbarunya berjudul Vanguard yang awalnya dirilis di seluruh dunia untuk memeriahkan Hari Imlek 2020, bulan lalu. Gara-gara wabah virus korona, film yang bercerita mengenai aksinya sebagai bodyguard pengusaha kaya itu batal tayang.

Publik pun menduga bahwa sayembara Rp2,7 miliar tersebut karena besarnya kerugian akibat pembatalan penayangan filmnya.

Secara tegas, ia pun menampik motif ekonomi di balik sayembara itu. Jackie Chan meminta agar niatnya itu tidak disalahpahami masyarakat. "Ini bukan tentang uang. Saya tidak ingin melihat jalanan yang dulu ramai sekarang kosong dan tidak ingin melihat rekan-rekan saya memerangi virus sampai beberapa dari mereka mati ketika mereka seharusnya menikmati hidup," cetus aktor kelahiran 1954 itu.

Tawaran sayembara yang diumumkannya di Weibo mendapat dukungan dari banyak warganet. Mereka memuji dia karena mau membantu mencarikan solusi selama masa krisis.

Melansir data dari Variety yang dirilis Kamis (23/1), Jackie Chan bukan satu-satunya pesohor yang 'merugi' gara-gara wabah virus korona di Tiongkok. Mereka ialah Donnie Yen karena film thriller berjudul Polar Rescue yang dibintanginya akan ditunda produksinya dan Andy Lau yang harus menunda konsernya di seluruh Asia.

Laman media lokal Asia One, Rabu (5/2), melaporkan bahwa Andy Lau yang dikenal dengan julukan 'Raja Langit' itu akan kehilangan Rp23 miliar karena batalnya pertunjukan My Love Andy Lau World Tour-nya. (H-2)