Harga Bawang Putih Naik,Mentan : Kita Ada Stok 84 Ribu Ton

Harga bawang putih sepekan terakhir meengalami kenaikan. Di Kota Makassar, kenaikan harga sudah terjadi empat kali dan kenaikannya hampir mencapai 70%.

Di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar misalnya, pada 31 Januari 2020, harga bawang putih sudah Rp36.250 per kilogram (kg), dari harga normal yang biasanya Rp28 ribu.

Lalu naik lagi jadi Rp40 ribu per kg pada 3 Februari, dan 5 Februari jadi Rp43.750 per kg, dan hari ini Jumat (7/2) harga bawang putih kembali naik jadi Rp46.250 per kg.



Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menyebut itu terjadi karena ada asumsi terkait pelarangan impor bawang putih dari Tiongkok karena kasus Virus Corona. Sehingga mengakibatkan harga menjadi naik.



"Kita masih punya stok bawang putih sebanyak 84 ribu ton saat ini. Bahkan Februari ini ada beberapa daerah yang akan panen, seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dan kenaikan harga tidak terjadi di semua daerah," kilah Syahrul.

Saat ditanya kemungkinan mengimpor bawang putih selain Tiongkok, Syahrul tidak menjawab dengan pasti. Tapi menurutnya, memang impor paling besar Tiongkok dan yang lebih murah.

"Kita masukkan bawang putih, tapi kita keluarkan bawang merah yang lebih banyak. Kita sudah galakkan gerakan tiga kali ekspor. Itu menjadi jawaban impor. Kita tidak perlu panik," tegas Syahrul. (LN/E-1)