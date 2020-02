Malaysia Healthcare Expo 2020 Digelar di Jakarta

MALAYSIA Healthcare telah resmi membuka Malaysia Healthcare Expo 2020 yang diselenggarakan di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Pusat, pada 6-9 Februari 2020.

Melalui acara tersebut, Malaysia Healthcare menghadirkan berbagai penawaran pelayanan kesehatan berkualitas dunia di mana masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai informasi layanan kesehatan hingga paket perawatan yang menarik dan terjangkau dari 16 fasilitas kesehatan swasta terkemuka di Malaysia.

Menurut data, jumlah belanja keseluruhan untuk industri kesehatan dunia selama tahun 2019 - 2023 diperkirakan akan meningkat pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR) sebesar 5%, dengan Asia sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan belanja kesehatan tertinggi dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 7,1% .

Nik Yazmin Nik Azman, Chief Commercial Officer Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) mengatakan, “Dari segi wilayah, Asia diperkirakan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di industri perawatan kesehatan."

"Kami melihat tahun 2020 sebagai tahun yang positif dan kami ingin meningkatkan komitmen kami terhadap pasar Indonesia dengan menggelar berbagai acara menarik seperti Malaysia Healthcare Expo 2020," ujar Nik Yazmin.

"Selama pameran berlangsung, masyarakat Indonesia dapat mencari lebih banyak informasi mengenai layanan kesehatan kelas dunia yang mudah diakses dan terjangkau secara kompetitif, serta dihadirkan secara hangat, ramah dan bersahabat,” paparnya.



Malaysia Healthcare Expo 2020 merupakan bagian dari inisiatif Malaysia Year of Healthcare Travel 2020, atau dikenal sebagai MyHT2020 yang telah diluncurkan bersamaan dengan kampanye pariwisata Visit Malaysia 2020 (VM2020) pada akhir tahun 2019.

Melalui kampanye MyHT2020, Malaysia Healthcare mengajak masyarakat di Indonesia untuk merayakan pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan mengajak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan secara holistik bagi para wisatawan kesehatan mellaui tempat yang nyaman, sekaligus menikmati berbagai atraksi wisata di negeri jiran.

Dikenal luas dengan julukan ’Healthcare Marvel’, Malaysia telah berkembang menjadi destinasi perjalanan kesehatan kelas dunia dalam waktu singkat.

Hal ini terlihat dari tingginya jumlah wisatawan kesehatan yang mengunjungi Malaysia pada tahun 2019, yaitu hampir 1,3 juta jiwa. Malaysia juga dinobatkan sebagai Best Country in the World for Healthcare dari tahun 2015 hingga 2019 oleh majalah asal AS International Living dan Destination of the Year untuk perjalanan kesehatan oleh International Medical Travel Journal yang berbasis di Inggris dari tahun 2015 hingga 2017 berdasarkan tiga kriteria utama: kualitas, kemudahan akses dan jangkauan harga.

Malaysia menawarkan sesuatu yang berbeda dari para pesaing regionalnya, yaitu sebuah pengalaman perjalanan end-to-end bebas hambatan bagi para wisatawan kesehatan yang dimulai sejak kedatangan hingga kepulangan ke negara asal.

Malaysia Healthcare Lounge yang bertempat di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), KLIA2 dan Penang International Airport menyediakan layanan penjemputan di aerobridge, jalur cepat melewati imigrasi dan bea cukai dan bantuan pengambilan bagasi. Layanan penerjemahan juga disediakan sesuai permintaan untuk memudahkan komunikasi bagi pasien yang membutuhkan layanan.

“Kami ingin mengundang wisatawan kesehatan di Indonesia untuk menikmati pengalaman perjalanan end-to-end bebas hambatan kami yang berkualitas tinggi dan terjangkau selama kampanye MyHT2020 berlangsung," jelas Nik Yazmin.

"Kami melihat popularitas Malaysia sebagai pilihan destinasi perawatan kesehatan telah meningkat akhir-akhir ini, dan saya percaya bahwa hal ini merupakan buah dari kepercayaan yang diberikan oleh para wisatawan kesehatan khususnya dari Indonesia kepada kami,” papar Nik Yazmin. (OL-09)