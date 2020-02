Tahun Ini Babel Fokus Kembangkan Infrastruktur Pariwisata

UNTUK menarik minta para wisatawan berlibur di sejumlah destinasi Pariwisata di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Pemprov Babel tahun ini fokus mengembangkan infrastruktur pariwisata. Gubernur Provinsi Babel, Erzaldi Rosman Djohan mengatakan mulai tahun ini, Babel sudah berbicara mengenai pengembangan infrastruktur. Hal ini menurutnya dilakukan seiring selesainya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA).

"Insya Allah tahun ini, kita fokus untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, karena RIPARDA sudah selesai," kata Erzaldi, Jumat (7/2).

Infrastruktur pariwisata ini penting untuk mendukung kenyamanan wisatawan yang datang ke Babel.

"Demi kenyamanan wisatawan, pengembangan infrastruktur ini penting. Khususnya integrasi dan konektivitas antar pulau di Babel," ujarnya.

Diakuinya bila infrastruktur sudah baik, akan menjadi penunjang konektivitas antarpulau di Babel. Apalagi perairan Babel dekat dengan Singapura, sehingga harus didukung dengan infrastruktur pariwisata yang memadai. Adapun infrastruktur pariwisata yang akan dikembangkan yakni konektivitas antar Pulau Bangka Belitung, bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry.

"Kapal ASDP nantinya akan singgah di beberapa pulau. Nah rutenya bisa membuat wisatawan untuk berlibur," tuturnya.

Pemprov Babel juga akan mengaktifkan penyeberangan kapal ferry Muntok-Palembang PP. Adapun Rencana yang paling diharapkan agar segera direalisasi pemerintah pusat adalah pembangunan jembatan Bahtera, Bangka-Sumatera.

"Kalau jembatan ini dibangun, dari Sumatra nyebrang ke Babel ini hanya 5 menit," terang Erzaldi.

Sementara, Kabid Promosi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Babel, Fajri Djagahitam mengatakan untuk even pariwisata yang masuk dalam kalender pariwisata provinsi untuk tahun ini ada 71 acara.

"71 even untuk 2020 ini merupakan kegiatan dari Provinsi, baik skala nasional maupun internasional. Tetapi itu belum termasuk acara yag sudah menjadi kalender kabupaten/kota," terang Fajri.

Dari 71 even pariwisata provinsi ada beberapa even masuk kalender pariwisata tingkat nasional seperti Sungailiat Triathlon pada April ini, Toboali City On Fire Bangka Selatan pada bulan Juli, Wonderful Sail Indonesia Bangka Oktober dan Pesona Belitung Beach Festival, Belitung di bulan Agustus. (OL-3)