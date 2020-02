Harga Cabai Merah di Aceh Naik, Rawit Turun

HARGA cabai merah di Provinsi Aceh, sejak empat hari terakhir naik. Hal itu terjadi diluar prediksi para pedagang, karena pada awal tahun 2020 ini belum pernah mengalami lonjakan tinggi. Harga cabai merah dijual di Pasar Pante Teungoh, Kota Sigli berkisar Rp35.000 per kg hingga Rp40.000 per kg. Harga itu naik dibandingkan empat hari sebelumnya mencapai Rp22.000 per kg.

Lalu cabai merah kualitas sedang, dari sebelumnya Rp20.000/kg, kini naik menjadi Rp32.000/kg. Sedangkan cabai hijau harganya masih bertahan yaitu Rp20.000/kg. Sedangkan harga cabai rawit turun dari Rp40.000 per kg menjadi Rp30.000 per kg.

"Pasokan cabai rawit dari petani sekarang makin stabil dan harganya turun dari pekan lalu," tutur Fadhli,35 pedagang cabai di pusat Pasar Pante Teungoh Sigli, Kabupaten Pidie.

Fadhli menambahkan saat ini banyak cabai dari Aceh dijual ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di luar Aceh. Hal ini menjadi pemicu naiknya harga cabai di pasar lokal.

baca juga: Sampah Plastik di Cianjur Ditaksir Sekitar 2% per Hari

"Apalagi sekarang cuaca lagi tidak stabil, kadang hujan atau sesekali terik matahari sehingga berpengaruh pada hasil produksi panen di tingkat patani" jelas Fadhli.

Kenaikan harga cabai juga terjadi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur. (OL-3)