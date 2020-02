Simak, Ini 11 Fakta WNI yang Masuk IS

KEMUNCULAN wacana pemulangan 600 WNI yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (IS) didasari oleh alasan kemanusiaan. Mereka kini terlantar dan meminta dikembalikan ke Indonesia. Wacana tersebut kemudian menuai pro dan kontra.

News Research Center (NRC) Media Group mendapati sejumlah fakta seputar WNI yang bergabung dalam IS.

1. Mencapai 1.000 orang

Sejak 2014 lebih dari 1.000 WNI bergabung dengan IS.

2. WNI eks IS

Jumlah WNI eks IS saat ini sekitar 660 orang.

3. Tidak berkewarganegaraan (stateless)

Sebanyak 660 WNI berstatus stateless.

4. Tersebar di beberapa negara

Mereka tersebar di Afghanistan, Turki, dan Suriah.

5. Gender dan usia

Mayoritas perempuan dan anak-anak.

6. Pola bergabung

Sebagian besar bergabung dari luar Suriah.

7. Tergiur janji via internet

Tergiur dengan fasilitas kesehatan dan uang yang dijanjikan IS di internet.

8. Keberadaan paspor

Mayoritas telah membakar paspor Indonesia.

9. Tokoh dari Indonesia

Ada tiga tokoh IS asal Indonesia, yaitu Abu Jandal, Bahrun Syah, dan Bahrun Naim.

10. Pulang ke Tanah Air

Sebanyak18 WNI pernah melarikan diri dari IS pada 2017 dan pulang ke Indonesia.

11. Menyesal

Beberapa WNI yang telah berhasil kabur dari IS dan pulang ke Indonesia menyatakan penyesalan. (Kementerian Luar Negeri/Kemenko Polhukam/Tim MI/OL-5)