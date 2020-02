Tim Bank Sumsel Babel Optimistis Lolos Empat Besar Proliga 2020

DALAM gelaran even Pro Liga 2020 yang akan digelar di Palembang pada 7-9 Februari nanti, tim voli putra Palembang Bank Sumsel Babel bertekad meningkatkan performa permainan.

Ini akan dilakukan pada pertandingan seri ketiga putaran pertama Pro Liga dimana targetnya demi memperbaiki peringkat dipapan klasemen.

Pada seri ketiga ini, ada enam tim putra dan lima tim putri akan saling bertarung, memperebutkan posisi juara putaran pertama. Karena hingga putaran kedua, pekan lalu di Purwokerto, Jawa Tengah. Tim yang nahkodai Pelatih Mashudi ini akan menjalani dua laga di kandang.

Pertama, melawan Lamongan Sadang MHS (7/2) dan keduanya lawan Jakarta BNI 46 (9/2).

Pelatih PBSB Mashudi mengungkapkan, mereka bertekad meraih poin penuh di kandang, untuk mengamankan posisi lolos ke babak empat besar (final four).

Pada tiga laga sebelumnya, PBS baru sekali memetik kemenangan yakni saat menghadapi Jakarta Garuda 3-1 di Pekanbaru. Sedangkan dua laga Iainnya, pekan lalu, PBS tumbang di tangan Surabaya Bhayangkara Samator (SBS) 2-3 dan Jakarta Pertamina Energi (JPE) 1-3 di Purwokerto.

Saat ini, satu-satunya tim dari luar Pulau Jawa ini masih tertahan di posisi empat klasemen sementara, dengan nilai empat dari hasil satu

kemenangan dan dua kekalahan.

''Oleh sebab itu, kami akan berusaha tampil all out dan berjuang dengan maksimal, demi mendapat dua kemenangan di Palembang. Guna memuluskan langkah ke final four,'' kata Mashudi.

Mengenai dua calon lawan yang akan dihadapi nanti, pelatih yang sukses mengantarkan PBSB menjuarai Proliga pada 2011 dan 2013 ini tidak mau berkomentar banyak. Meski begitu, dia optimistis anak asuhnya mampu meraih poin maksimal.

''Setidaknya kita bisa mendapatkan satu kemenangan. Syukur-syukur bisa mendapat dua kemenangan,'' kata dia.

Namun diakuinya, kedua tim yang akan dihadapi pada seri pamungkas putaran pertama nanti, merupakan Iawan yang cukup berat.

''Lamongan adalah tim pendatang baru. Tapi mereka memiliki pemain-pemain yang berpengalaman. Kalau BNI, mereka punya beberapa pemain nasional seperti Sigit Ardian, Doni Haryono, l Putu Randu, dan Dio Zumkri. Tapi kita akan memberikan perlawanan,'' jelasnya.

Sementara itu, Pelatih Putra BNI Samsul Jais mengungkapkan, pihaknya juga ingin meraih kemenangan di GOR PSCC nanti. Selain menghadapi tuan rumah PBS, tim milik bank nasional itu juga akan berhadapan dengan JPE (9/2).

''Kita berharap meraih kemenangan di Palembang, termasuk dengan PBS,'' ucap Samsul.

Saat ini, tim putra BNI 46 berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan poin enam, dari hasil dua kemenangan dan satu kali kalah. Pekan lalu, di Purwokerto, BNI mengandaskan sang juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator 3-1.

''Kita ingin mengamankan posisi empat besar dulu,'' harap Samsul.

Disisi lain, di sektor putri juga akan berlangsung pertarungan sengit. Dimana pemuncak klasemen sementara, JPE hanya butuh satu kemenangan untuk memastikan juara putaran pertama.

Tim besutan pelatih berpaspor Azerbaijan, Ziya Rajabov itu akan bertarung melawan Jakarta BNI 46 di Palembang (8/2). Hingga kini putri JPE belum pernah kalah dari tiga laga yang sudah dilakoninya. Laga putri lainnya, juara bertahan Jakarta PGN Popsivo PoMap (JPP) akan bertemu Bandung BJB Tandamata (BJB) (9/2). Kedua tim sama-sama sudah mengalami satu kekalahan.

Direktur Proliga Hanny S Surkatty menambahkan, semakin hari kompetisi yang sudah memasuki tahun ke19 ini semakin memanas. Persaingan untuk memastikan lolos ke final four dari seluruh tim peserta Proliga 2020 terus berlangsung.

''Sehingga setiap pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik,'' terang dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Ahmad Syamsudin menuntut agar tim voli kebanggan masyarakat Sumsel dan Babel ini bisa menyapu bersih kemenangan di kandang.

"Kami optimis tim BSB akan bisa membanggakan Sumsel dengan menorehkan prestasi. Karenanya untuk memberikan motivasi, kami janjikan bonus kepada mereka," paparnya. (OL-2)