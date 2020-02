Berakhir Pekan, Rayakan Velentine Day dengan Love on the Weekend

UNTUK merayakan Hari Valentine 2020, Artotel Group memberikan penawaran paket menginap yang menarik dengan membagikan Art Voucher pada program ’Love on the Weekend'.

Dalam merayakan Hari Valentine, selama bulan Februari, Artotel Group memberikan penawaran menginap long weekend di semua properti Artotel dengan mendapatkan berbagai fasilitas tambahan yang dapat digunakan selama menginap.

Dengan memesan kamar lewat situs resmi Artotel Group di situs www.artotelgroup.com untuk periode booking pada 3 – 29 February 2020, para tamu dapat memilih paket Valentine dengan nama 'Love on the Weekend' yang berlaku di setiap akhir pekan pada 13 – 16 Februari, 20 – 23 Februari, atau 27 Februari – 2 Maret 2020.

Para tamu yang melakukan booking akanlangsung mendapatkan Art Voucher seharga Rp100 ribu yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan potongan harga dengan pilihan sebagai berikut:

- Menikmati makanan dan minuman Amorous Seafood Market pada 14 February 2020

- Pelayanan antarjemput ke Bandara Adisucipto Yogyakarta

- Fasilitas Spa & Body Massage untuk 2 orang

- Fasilitas Laundry 4 potong pakaian

- Belanja Merchandise Artotel, Art of Life merchandise

Selain promosi pemesanan kamar melalui situs resmi Artotel Group, secara khusus Artotel Yogyakarta juga memiliki rangkaian kegiatan perayaan Valentine di Roca Restauran & Slide Bar yang berada di lantai mezzanine, dengan menyuguhkan hidangan spesial Amorous Seafood Market seharga Rp180 ribu net/pax.

Para tamu dapat menikmati aneka seafood sepuasnya (all you can eat) seperti lobster, udang, cumi, kerangdara, kerang batik, keranghijau, sop sari laut pangandaran dan masih banyak lagi.

Selain itu, tersedia juga menu All You Can Drink seperti lychee mojito, love bite, marsh-mellown cocktails, bugs bunny mocktails, beat me up mocktail, termasuk beer dan wine merek tertentu. Promosi All You Can Eat ini berlaku pada 14 Februari 2020 pada pukul 18:00 – 21:00.

Yulia Maria, Direktur Pemasaran dan Komunikasi Artotel Group menambahkan,‘’ Pada Tahun 2020 ini, Artotel Group mulai gencar untuk memberikan berbagai penawaran menarik dan menguntungkan kepada para tamu yang melakukan pemesanan kamar langsung melalui situs resmi kami."

"Pada kali ini dengan mengambil momen perayaan Hari Valentine, kami kembali menghadirkan ART Voucher yang mulai diminati para tamu," jelas Yulia.

"Selain itu setiap hotel juga menyelenggarakan kegiatan perayaan Hari Valentine dengan cara yang kreatif dan menarik agar tamu kami mendapatkan pengalaman merayakan hari kasih sayang bersama pasangan, teman, atau keluarganya dengan sangat berkesan,” paparnya. (OL-09)