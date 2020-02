Sam Raimi Dikabarkan Akan Sutradarai Doctor Strange 2

DILAPORKAN Variety, Sam Raimi akan menggantikan Scott Derrickson sebagai sutradara film "Doctor Strange in Multiverse of Madness". Derrickson mengumumkan mundur pada 9 Januari secara resmi karena perbedaan sisi kreatif.

Derrickson akan tetap bertindak sebagai produser eksekutif. Meski begitu hingga kini, Marvel belum memberikan pernyataan.

Setelah menyelesaikan trilogi "Spider-Man" untuk Sony Pictures dengan "Spider-Man 3" pada 2007, Raimi terbilang mengendorkan diri sebagai sutradara. Ia hanya menyutradarai film horor "Drag Me to Hell" pada 2009 dan film Disney "The Wizard of Oz" serta prekuelnya "Oz the Great and Powerful" pada 2013.

Sebaliknya, Raimi lebih fokus bertindak sebagai produser, membantu memproduksi kembali berbagai waralaba horor seperti "Poltergeist" dan "Evil Dead." Terbaru, ia memproduseri film Crawl (2019) dan film horor The Grudge (2020).

Benedict Cumberbatch akan kembali sebagai Sorcerer Supreme setelah debutnya pada tahun 2016, dan penampilan berikutnya dalam "Thor: Ragnarok," "Avengers: Infinity War," dan "Avengers: Endgame." Benedict Wong dan Chiwetel Ejiofor juga direncakan akan mengulang peran mereka dari film aslinya masing-masing, sesama penyihir Wong dan rekan senegaranya Strange yang menjadi musuh bebuyutannya Karl Mordo.

Elizabeth Olsen juga diplot untuk memerankan kembali perannya sebagai Scarlet Witch, atau Wanda Maximoff untuk alur cerita yang dikatakan oleh kepala Studio Marvel Kevin Feige akan terhubung dengan serial Disney Plus-nya, "WandaVision" yang akan memulai debutnya pada Desember. Namun, Rachel McAdams tidak akan mengulangi perannya sebagai rekan Strange, Christine Palmer.

"Doctor Strange in Multiverse of Madness" dijadwalkan tayang pada 7 Mei 2021. Proyek Marvel Studios berikutnya, "Black Widow," akan tayang pada 1 Mei, diikuti oleh "Eternals" pada 6 November, dan "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" pada 12 Februari 2021. (M-1)