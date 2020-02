Viola Davis Jadi Michelle Obama di Serial Televisi

AKTRIS pemenang Piala Oscar Viola Davis akan berperan sebagai mantan ibu negara Amerika Serikat (AS) Michelle Obama di sebuah serial televisi baru. Hal itu diumumkan jaringan tv kabel Showtime, Rabu (5/2).

Serial televisi berjudul First Ladies itu berkisah mengenai istri-istri presiden AS dan kehidupan mereka di Gedung Putih. Selain Obama, Eleanor Roosevelt dan Betty Ford juga akan tampil di serial itu.

"Istri presiden memiliki pengaruh yang besar bukan hanya pada pemimpin negara namun juga kepada negara ini," ujar Presiden Hiburan Showtime Jana Winograde.

Baca juga: Katy Perry Ingin Lindungi Anak-Anak

Aktris berusia 54 tahun itu telah meraih nominasi Piala Osca sebanyak tiga kali dan menjadi juara pada 2017 atas perannya di film Fences.

Davis memenangkan Piala Emmy pada 2015 atas perannya dalam serial televisi How to Get Away With Murder, (AFP/OL-1)