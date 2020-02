Harga Cabai di Temanggung Diprediksi Tetap Tinggi Hingga Lebaran

KENAIKAN harga cabai di Temanggung, Jawa Tengah makin tidak terkendali. Dalam sepekan terakhir cabai mengalami kenaikan hampir setiap hari sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) per hari. Kenaikan harga cabai merupakan siklus tahunan dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Maemunah,51 penjual cabai di Pasar Kliwon Utara Temanggung, mengatakan sekitar tiga pekan lalu harga cabai rawit merah atau cabai sret masih di kisaran Rp40 ribu per kg. Sepekan kemudian harganya melonjak menjadi Rp60 ribu per kg. Setelah itu hampir setiap hari naik Rp2.000 per kg. Har ini, Kamis (6/2) harga cabai sret sudah mencapai Rp85 ribu per kg.

"Dua hari lalu harga cabai sret sempat turun Rp1.000 per kg. Namun kemudian naik lagi menjadi Rp85 ribu per kg," terang Maemunah.

Kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting merah kualitas nomor satu atau premium, yakni dari Rp80 ribu per kg pada pekan lalu menjadi Rp85 ribu per kg saat ini. Cabai merah keriting kualitas di bawahnya ditawarkan dengan harga Rp70 ribu per kg. Sedangkan cabai keriting hijau dan cabai rawit hijau masing-masing stabil di harga Rp24 ribu dan Rp35 ribu per kg.

"Memang dapat barangnya susah. Biasanya saya mendapat pasokan cabai dari lokal Temanggung rata-rata 4 kg per jenis per hari. Belakangan ini ia hanya mendapat pasokan antara dua hingga tiga kilogram per jenis per hari," kata Maemunah.

Ia menambahkan kenaikan harga cabai merupakan siklus berulang yang terjadi setiap tahun, dimulai dari menjelang tahun baru. Kenaikan harga terus berlangsung hingga usai lebaran. Begitupun tahun ini kenaikan harga diperkirakan akan terus terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri sekitar Mei mendatang. Pada tahun lalu kenaikan harga tertinggi untuk cabai sret mencapai Rp135 ribu per kg, dan harga tertinggi untuk cabai keriting merah mencapai Rp100 ribu per kg. (OL-3)