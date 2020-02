Suzuki Luncurkan Produk Pelumas dan Chemical

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan produk pelumas dan chemical bermerek Ecstar.

"ECSTAR diformulasikan secara khusus untuk memberikan kinerja terbaik pada mesin agar mampu mengurangi gesekan, membersihkan mesin, serta mempertahankan stabilitas temperatur mesin sehingga menghasilkan efisiensi bahan bakar yang optimal sekaligus melindungi mesin," kata Spare Part Department Head PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Ignatius Ratrianto, di Jakarta, Selasa (4/2).

Ecstar telah dikembangkan sejak 1980 di Jepang. Dengan visi menciptakan pelumas dengan performa terbaik di pasar domestik Jepang pada saat itu, pelumas ini lahir dengan nama Ecstar yang berarti star (bintang) menuntun menuju performa yang ecstatic (menyenangkan).

PT SIS meluncurkan oli mesin dengan standar American Petroleum Standard (API), Ecstar 0W-20 SN dan Ecstar 5W-30 SN/GF-5, sebagai pilihan pelumas berkualitas lainnya.

Selain itu, ada tiga tipe pelumas transmisi dengan seri Ecstar ATF AW-1, Ecstar ATF 3317, dan Gear Oil MT 75W-80 GL-4. Untuk mendukung pemeliharaan kendaraan, tersedia pula produk chemical Ecstar Brake Fluid DOT3 dan Long life Coolant 50/50 Pre Mixed.

"Ecstar berkembang di sirkuit balap Moto-GP bersama tim Suzuki dan telah dikenal secara global. Saat ini, kami meluncurkan Ecstar untuk para pengguna mobil di Indonesia. Kehadiran Ecstar diharapkan dapat memberikan the ultimate performance bagi seluruh konsumen otomotif dan tentunya menjadi bukti nyata komitmen Suzuki untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik di Indonesia," tutup President Director PT SIM/SIS, Seiji Itayama.

Pada kesempatan itu dipaparkan juga tentang penjualan PT SIS selaku agen pemegang merek (APM). Selama 2019, PT SIS berhasil mencatatkan penjualan ritel kendaraan roda empat (4W) sebanyak 102.865 unit. Suzuki berhasil mempertahankan posisinya sebagai merek mobil yang dipercaya dan dipilih masyarakat Indonesia melalui dominasi Carry Pick Up yang merajai segmen low pick-up dengan pangsa pasar sebesar 56,8%.

Kontribusi terbesar penjualan Suzuki dari New Carry sebanyak 54.943 unit pada posisi pertama dan All New Ertiga yang mencapai 26.377 unit di posisi kedua. Penjualan produk lokal Suzuki berkontribusi sebesar 87,1% terhadap angka penjualan Suzuki secara nasional.

"Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan pelanggan selama tahun 2019 untuk terus memilih mobil Suzuki. Pencapaian angka penjualan ini membuktikan bahwa Suzuki masih menjadi mobil pilihan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan di Indonesia," ujar Seiji. (Ria/S-2)