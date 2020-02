Pendukung Korsel Dapat Ganti Rugi karena CR7 tidak Bermain

DUA pendukung sepak bola Korea Selatan (Korsel) mengajukan gugatan hukum kepada penyelenggara pertandingan setelah Cristiano Ronaldo tidak bermain dalam sebuah laga persahabatan sewaktu tur pramusim Juventus di Seoul, tahun lalu. Mereka menuntut ganti rugi dan dikabulkan pengadilan.

Pengadilan distrik Incheon, sebelah barat Seoul, memerintahkan agensi lokal yang mengorganisasikan pertandingan itu, The Fasta Inc, untuk membayar kompensasi sebesar 371.000 won atau sekitar Rp4,2 juta kepada kedua penggemar yang mengajukan gugatan hukum tersebut.

Gugatan hukum itu memperkarakan The Fasta Inc yang sudah mengiklankan bahwa Ronaldo akan bermain setidaknya selama 45 menit. Namun, bintang Portugal itu sama sekali tidak dimainkan dalam pertandingan yang diadakan pada Juli 2019 tersebut.

Pengadilan memerintahkan The Fasta Inc membayar 70.000 won (Rp810 ribu) per tiket, 1.000 won (Rp11.500) untuk komisi tiket, dan 300.000 won (Rp3,4 juta) untuk kerugian mental bagi kedua penggugat, kata pengacara para tergugat Kim Min-ki.

Kim mengatakan, dia juga mewakili 87 penggugat lainnya dalam beberapa kasus terpisah yang diajukan dalam hubungannya dengan pertandingan itu. (OL-1)