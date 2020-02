Aktor Legendaris Kirk Douglas Meninggal di Usia 103 Tahun

AKTOR legendaris Hollywood Kirk Douglas meninggal dunia di usia 103 tahun. Hal itu dikonfirmasi keluarganya, Rabu (5/2) waktu setempat.

Ayah dari aktor pemenang Piala Oscar, Michael Douglas, itu terkenal lewat perannya sebagai Spartacus. Dia telah membintangi sekitar 90 film dalam kariernya yang berlangsung selama enam dekade.

"Dengan penuh kesedihan, saya dan saudara saya mengumumkan Kirk Douglas meninggal dunia pada hari ini di usia 103 tahun," ungkap Michael Douglas dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Facebook.

"Bagi dunia, dia adalah seorang legenda, aktor dari tahun keemasan film, pejuang kemanusiaan yang berkomitmen pada keadilan," imbuhnya.

Douglas mendapatkan nominasi Piala Oscar untuk perannya sebagai petinju di film Champion (1949), sutradara di film The Band and the Beautiful (1952), dan sebagai Vincent van Gogh di film Lust for Life (1956).

Namun, dia baru mendapatkan Piala Oscar pada 1965, penghargaan kehormatan untuk 50 tahun karya di dunia film.

Douglas meninggalkan istri keduanya Anne Buydens yang berusia 100 tahun dan tiga orang putra. Putra keempanya, Eric, meninggal karena overdosis pada 2004.

"Bagi saya dan saudara saya, Joel dan Peter, dia adalah ayah. Bagi Catherine (Zeta-Jones), dia adalah mertua yang luar biasa. Bagi cucu dan cicitnya, dia adalah kakek yang penuh cinta. Dan bagi Anne, istrinya, dia adalah suami yang baik," kata Michael Douglas. (AFP/OL-1)