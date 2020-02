Pelosi Sebut Trump Ancaman untuk Demokrasi

KETUA DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengecam keputusan Senat AS yang membebaskan Presiden Donald Trump dari ancaman pemakzulan, Kamis (6/2) WIB, dan menyebut Trump tetap menjadi ancaman bagi demokrasi AS.

"Hari ini, Presiden dan anggota Senat dari Partai Republik membiarkan tindakan melawan hukum dan menolak sistem koreksi dari konstitusi," ujar Pelosi dalam keterangan resmi yang dikeluarkan setelah Senat membebaskan Trump dari dua dakwaan pemakzulan yang diajukan DPR AS.

"Presiden akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi di AS dengan sikapnya yang merasa berada di atas hukum dan bisa melakukan kecurangan di pemilu dengan bebas," imbuhnya.

Senat melakukan voting dengan hasil 52 melawan 48 untuk membebaskan Trump dari dakwaan menyalahgunakan jabatan dan 53-47 untuk dakwaan menghalangi penyelidikan Kongres. (AFP/OL-1)