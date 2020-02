Ariana Grande Cetak Sejarah di Spotify

PENYANYI Amerika Serikat Ariana Grande mencetak sejarah. Dia menjadi musisi perempuan pertama yang karyanya didengar hingga 3,5 miliar streaming di Spotify, untuk tiga album terpisah.

"@ArianaGrande menjadi artis perempuan pertama yang memiliki tiga album dengan lebih dari 3,5 miliar streaming dalam sejarah Spotify," menurut sebuah chart data yang dibagikan di media sosial Twitter, seperti dikutip NME.

Adapun album Ariana yang sering didengarkan para pendengar Spotify ialah My Everything dan Dangerous Woman.

Selain itu, albumnya Thank u, Next juga jadi album paling sering didengarkan di Spotify.

"Tiga album tersebut adalah My Everything, Dangerous Woman dan Thank u, next," tulis Chart Data dilansir NME, Senin (3/2).

Sayangnya, baru-baru ini, Ariana ketiban isu kurang sedap. Salah satu lagunya berjudul 7 Rings dianggap merupakan hasil plagiat dari lagu milik rapper Josh Stone berjudul You Need It, I Got It.

Dugaan itu diperkuat dengan terdapatnya metrik yang sama pada frasa di dua lagu itu. Stone lantas menuntut Ariana atas dugaan plagiat terhadap lagunya itu. (OL-1)