Virgo and the Sparklings Dijadwalkan Tayang Tahun Ini

BUMILANGIT tampaknya baru akan merilis satu film adaptasi judul komik, Virgo and the Sparklings, untuk tahun ini. Film Sri Asih diprediksi baru akan tayang pada tahun selanjutnya.

"Kemungkinan besar hanya Virgo and the Sparklings," kata Bismarka Kurniawan, Founder dan CEO Bumilangit di Jakarta Pusat, Sabtu (1/2).

Bumilangit Screenplay sebelumnya membuka audisi untuk beberapa aktor remaja pemeran di Virgo and the Sparklings, seperti Ussy (keyboardist) dan Monica (drummer). Mereka juga mencari aktor remaja pria untuk peran Leo.

Virgo and the Sparklings telah menunjuk Adhisty Zara sebagai pemeran Riani (gitaris) pada tahun lalu dengan sutradara Ody C. Harahap.

Film Sri Asih ditangani sutradara Upi dengan bintang utama Pevita Pearce dan Si Buta dari Gua Hantu bersama sutradara Timo Tjahjanto.

Tahun ini, Bumilangit Screenplay mulai memproduksi Virgo and the Sparklings, Sri Asih. Si Buta dari Gua Hantu, dan sejumlah judul lain juga akan diproduksi pada pertengahan tahun ini.

"Kita, dalam beberapa bulan ini, sudah mulai produksi. Virgo and the Sparklings dan Sri Asih. Dan juga paruh kedua kita akan produksi Si Buta dari Gua Hantu, Godam, dan Tira," terang Bismarka. (OL-1)