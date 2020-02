Bad Boys for Life Bertahan di Puncak Box Office

BAD Boys for Life sukses bertahan di puncak Box Office Amerika Utara mengatasi gempuran dari 1917 dan Doolittle.

Saat warga Amerika Serikat (AS) memilih menonton Super Bowl, bioskop di 'Negeri Paman Sam' itu nyaris kosong. Meski begitu, Bad Boys for Life yang dibintangi Will Smith dan Martin Lawrence sukses meraup pendapatan sebesar US$17,7 juta.

Adapun 1917, film perang yang meraih banyak penghargaan, menduduki posisi kedua dengan raihan US$9,5 juta. Film yang disutradarai Sam Mendes itu dijagokan meraih Piala Oscar.

Film Dolittle yang berdasarkan buku anak-anak yang berkisah mengenai dokter hewan yang bisa berbicara dengan binatang menduduki posisi ketiga dengan raihan US$7,6 juta.

Posisi keempat ditempati film debutan Gretel dan Hansel. Film horror itu produksi United Artists itu meraup pendapatan sebesar US$6,2 juta.

Posisi kelima ditempati Jumanji" The Next Level. Film yang dibintangi Dwayne Johnson dan Kevin Hart itu meraup pendapatan sebesar US$6 juta. (AFP/OL-1)