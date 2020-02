Shakira Guncang Panggung Super Bowl

PENYANYI Shakira memamerkan goyangan belly dance andalannya dalam jeda panggung Super Bowl Halftime Show 2020 yang diadakan di Hard Rock Stadium di Miami, Florida, Minggu (2/2) malam waktu setempat, seperti dilansir dari AP.

Sejumlah 60 ribu penonton memadati stadion, termasuk rapper Jay-Z, istrinya, Beyonce, serta anak perempuannya, Blue Ivy. Lalu ada rapper Cardi B dan model Emily Ratajkowski.

Shakira yang bernama asli Shakira Isabel Mebarak Ripoll memulai pertunjukan dengan lagu She Wolf, dilanjutkan medley lagu-lagunya.

Diiringi belasan penari latar, Shakira yang mengenakan mini dress merah menghentak dengan tariannya.

Tak lama berselang, ia meneruskan dengan lagu hitnya pada 2001, Whenever, Wherever. Seperti tradisi, Shakira mengajak rapper Bad Bunny dan penyanyi reggae Kolombia J Balvin sebagai cameo di pertunjukannya. Ia mengakhiri penampilannya dengan memamerkan gerakan salsa ketika menyanyikan Hips Don't Lie yang kemudian dilanjutkan Jennifer Lopez.

Penampilan tersebut merupakan penampilan perdana Shakira dalam waktu jeda National Football League yang dipandang bergengsi di Amerika Serikat. Michael Jackson, Beyonce, dan Justin Timberlake ialah sejumlah penyanyi yang pernah tampil.

Sebelum pertandingan dimulai, Shakira mengungkapkan kegemberiaannya atas pentas yang akan dilakoni dalam akun Instagram-nya. "Aku ingin ini menjadi perayaan besar dan pesta yang meriah. Pesta untuk semua," ujar perempuan kelahiran 2 Februari 1977 itu.

Momen tersebut bersamaan dengan ulang tahun Shakira yang ke-43. Kekasih pesepak bola Gerard Pique itu mengucapkan terima kasih pada para penggemar yang mendukungnya dan menyebut hari tersebut sebagai 'hadiah ulang tahun terbaik'.

Menjelang akhir, Shakira dan Lopez berduet dan menari bersama. Acara jeda final semakin meriah dengan penampilan anak perempuan Lopez, Emme Maribel Muniz, yang diiringi paduan suara anak-anak. Mereka menyanyikan hit Lopez, Let's Get Loud, dan lagu musikus Bruce Springsteen, Born in the USA.



Inspirasi



Shakira bersama Jennifer Lopez menjadi penyanyi Latin pertama yang tampil dalam acara Super Bowlf Halftime. Menjelang naik panggung, Lopez mengunggah fotonya memeluk Shakira selama geladi bersih. ‘Mari tunjukkan pada dunia apa yang bisa dilakukan dua perempuan Latin,’ tulis Lopez. Sebelum pertandingan dimulai, penyanyi keturunan Latin Demi Lovato menyanyikan lagu kebangsaan AS.

"Aku ingin menginspirasi pria dan perempuan Latin dan orang di seluruh dunia untuk bermimpi setinggi mungkin," kata Shakira sebelum tampil.

Ia menyadari skala pertunjukan yang sangat besar, bukan hanya dari ukuran tempat, melainkan jumlah penonton. Ditambah lagi, penonton yang melihat melalui kanal streaming. "Aku telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan. Aku berlatih fisik dan vokal lebih keras dari yang pernah kulakukan. Kesempatan ini tidak akan aku lewatkan," imbuh pemenang Grammy itu ketika diwawancarai AP, sepekan sebelumnya.

"Oleh karena itu, aku ingin perempuan muda Latin di seluruh dunia tahu bahwa ini bukan kebetulan semata, melainkan sesuatu yang dapat mereka raih. Ini sangat berarti bagi aku dan Jennifer," tandasnya. (H-3)