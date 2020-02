Empat Cara agar Diet Berhasil

USAI menjalani program diet, tidak jarang seseorang justru mengalami kenaikan berat badan yang cukup drastis, bahkan dibandingkan sebelumnya. Wellness doctor PT Kalbe Farma Amanda Dianky mengatakan, terjadinya gagal disebabkan karena kemauan yang kurang.

"Jadi niat awalnya salah, ingin diet buat suami, ingin diet biar bajunya cukup, ingin diet biar badannya kayak model. Niatnya harus dibenerin dulu," kata Amanda dalam acara diskusi kesehatan To be healthy! Eat & Live Well di Kalcare Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Senin (3/1).

Amanda menjelaskan, saat menjalani diet, secara fisiologis ada sesuatu yang terjadi di dalam badan. Akibat mengurangi porsi makan, lemak di dalam tubuh menjadi berkurang, hal ini juga menyebabkan produksi hormon leptin yang bertugas memerintah otak untuk berhenti makan saat kenyang menjadi berkurang.

"Saat seseorang diet, lemak akan hilang, akibatnya hormon leptin yang dihasilkan sedikit, sehingga otak memerintah mulut untuk makan lagi. Selera makan akan naik lagi dan ini terjadi pada semua orang," tuturnya.

Oleh sebab itu, untuk mengontrol diri agar tetap konsisten dalam menjalani diet. Pertama, temukan alasan yang jelas dan benar dalam menjalani diet.

Kedua, temukan dukungan dari lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengikuti komunitas diet atau berkumpul dengan orang-orang yang menjalani hidup sehat.

"Bergabung dengan komunitas yang bisa mendukung kamu untuk hidup sehat. Di Instagram follow orang-orang yang suka olahraga, nanti kita juga akan ingin olahraga," imbuhnya.

Ketiga, mengontrol diri dengan menggunakan aplikasi terkini misalnya, yang bisa mengukur jumlah kalori makanan, mengukur jumlah langkah, atau jumlah kalori yang sudah kita keluarkan dalam sehari. Bisa juga dengan menyediakan timbangan di rumah sebagai pengingat.

Keempat, konsultasi pada ahli gizi atau dokter yang mengerti tentang gizi. Tidak dianjurkan melakukan diet tanpa anjuran ahli karena diet yang tidak terkontrol dapat membahayakan tubuh.

"Orang yang diet kemudian tetap dikontrol dokter atau nutritionis kondisi tubuhnya akan stabil terus, sedangkan yang tidak dikontrol biasanya cenderung naik," tuturnya.

Amanda pun mengingatkan pada masyarakat yang melakukan diet untuk tetap fokus pada tujuan yakni mendapatkan tubuh yang sehat. Sebab, dengan tubuh yang sehat kita dapat beraktivitas dengan baik, cenderung merasa bahagia, dan menurunkan resiko penyakit kronis. (OL-12)