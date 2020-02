Harga Cabai Fluktuatif di Klaten

HARGA cabai di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, fluktuatif. Setelah membubung tinggi dua pekan lalu, kini harga komoditas itu mulai bergerak turun. Di Pasar Gede Klaten, harga harga cabai per kilogram (kg) waktu itu untuk jenis rawit Rp80.000, keriting Rp60.000, dan teropong Rp50.000. Namun, cabai rawit, awal pekan ini sudah turun Rp25.000 menjadi Rp55.000 per kg, dan cabai keriting turun menjadi Rp45.000 dari semula Rp55.000 per kg.

"Hanya cabai besar (teropong) saja yang naik, yaitu dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kg," kata Ngatmi, pedagang sayur, Senin (3/1).

Selama ini, harga cabai fluktuatif. Harga anjlok apabila pasokan ke pasar melimpah. Tapi, kalau ketersediaan terbatas harga melambung. Kenaikan harga cabai, seperti yang terjadi bulan lalu, disebabkan pasokan tersendat. Sedangkan permintaan masyarakat konsumen meningkat.

"Memang, harga cabai berfluktuatif. Awal pekan ini, cabai rawit dan cabai keriting turun. Hanya cabai teropong yang naik," imbuhnya.

Sementara itu, Suginem, penjual gado-gado di Kota Klaten, mengatakan bahwa harga cabai rawit saat ini masih mahal, meski sudah turun.

"Sebagai pelaku usaha kecil, kami mengharapkan harga cabai turun lagi sehingga tidak memeberatkan para pedagang makanan," ujarnya. (OL-3)