Parasite Gondol Dua Piala di Ajang BAFTA ke-73

FILM asal Korea, Parasite mendapatkan dua piala dalam ajang British Academy Film Awards (BAFTA) ke-73 yang berlangsung di Royal Albert Hall, London, Minggu (2/2) atau Senin (3/2) WIB. Film Parasite meraih dua kategori yaitu film berbahasa non Inggris (ilm Not in the English Language) dan original screenplay terbaik.

"Terima kasih BAFTA. Saya tidak menduga ini. Bahkan naskahnya ditulis dengan bahasa asing (bukan Inggris). Tetapi dengan kemenangan ini menunjukkan betapa dicintainya film ini. Terima kasih untuk para aktor saya. Saya percaya bahwa bahasa tubuh dan ekspresi ialah sesungguhnya bahasa universal," demikian pidato Bong Jon Hoo, sutradara film Parasite saat menerima penghargaan Original Screenplay.

Bong juga mengungkapkan, film ini sedikit mengambil inspirasi dari pengalaman personalnya.

"Ini sebenarnya ada pengalaman personal saya saat kuliah. Ya tidak semuanya, ada, sedikit," paparnya saat wawancara di belakang panggung.

Parasite memulai perjalanan penghargaannya berawal dari meraih penghargaan tertinggi, Palme d'Or Festival Film Cannes 2019, Golden Globes, dan Screen Actor Guild Awards. Pada final awards seasons tahun ini, Parasite dan 1917 sama-sama dinominasikan untuk film terbaik Oscar. Termasuk kedua sutradara film, Sam Mendes dan Bong Jon Hoo pada sutradara terbaik. (OL-3)