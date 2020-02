WHO: Tidak Ada Penambahan Negara Baru Dalam Kasus Korona

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kasus kematian pertama akibat virus corona tipe baru (2019-nCoV) di luar Tiongkok, yaitu di Filipina, seiring bertambahnya kasus virus baru tersebut secara global. Berdasarkan laporan resmi WHO terkait situasi novel coronavirus (2019-nCoV) per 2 Februari 2020 yang dikutip di Jakarta, Senin (3/2), kasus kematian di Filipina karena pasien melakukan kontak dekat dengan pasien yang pertama positif di Filipina.



Sebanyak 14 kasus positif virus korona terjadi di 23 negara di luar Tiongkok, dengan total menjadi 146 kasus. Namun demikian tidak ada penambahan negara baru yang terdeteksi penyakit tersebut. Secara global sebanyak 14.557 kasus positif dilaporkan, 14.411 kasus di antaranya berada di Tiongkok dengan 2.110 mengalami gangguan kesehatan serius dan 304 orang meninggal dunia. Rata-rata penambahan kasus positif virus korona di Tiongkok, sebanyak 2000 kasus per hari dalam beberapa hari laporan terakhir.

Beberapa negara yang melaporkan adanya penambahan kasus positif virus korona adalah Jepang bertambah tiga kasus (20), Korea Selatan bertambah tiga (15), Vietnam bertambah satu (7), Singapura bertambah dua (18), Filipina bertambah satu (2), India bertambah satu (2), Amerika Serikat bertambah satu (8), Jerman bertambah satu (8), dan Uni Emirat Arab

bertambah satu (5). (OL-3)