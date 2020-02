Dele Alli: Perlu Upaya Nyata Hapus Ejekan Rasialis

EJEKAN bernuansa rasial masih kerap kali mewarnai lapangan hijau. Pemain menjadi sasaran ejekan rasial di dunia nyata atau maya. Gelandang Tottenham Hotspur Dele Alli turut ambil suara dengan sikap tak terpuji tersebut.

Delle mengatakan salah satu organisasi yang fokus pada penghapusan kekerasan rasial di sepak bola, Kick It Out harus melakukan kampanye lain yang lebih efektif menghilangkan ejekan rasial dari dunia kulit bundar. Selama 26 tahun organisasi itu berdiri, Kick It Out lebih sering terlihat dengan spanduk atau kaos dalam upaya menangkal ejekan rasial.

"Dengan spanduk, saya bisa melihat usaha itu. Tapi, itu tidak mengubah apa-apa. Saya rasa butuh aksi lebih untuk menghapus kekerasan rasial," ungkap Delle.

Ia mengaku ejekan rasial tetap terjadi dunia sepak bola beberapa waktu ke belakang di berbagai liga top dunia, seperti Italia, Inggris, dan Spanyol. Ia menyayangkan kejadian serupa terus terjadi.

"Isu rasial di sepak bola terus bergulir. Saya ada di sana dan mersakan adanya itu terus meningkat," kata pemain berdarah Nigeria dan Inggris itu. (thesun/OL-8)