Srikandi Cup 2020 Digelar di Empat Kota

LIGA bola basket putri, Srikandi Cup musim 2020 dijanjikan akan semakin kompetitif. Ketua Koordinator Srikandi Cup, Deddy Setiawan, menjelaskan jika tahun ini, liga bola basket putri tertinggi di Indonesia diikuti oleh 6 klub, yakni Merpati Bali sebagai juara bertahan, Sahabat Semarang, Flying Wheel Makassar, GMC Cirebon, Scorpio dan Tanago Friesian, dua klub bola basket yang berasal dari Jakarta.

"Liga bola basket putri Srikandi Cup juga akan semakin kompetitif," ungkap Deddy di Cirebon, Minggu (2/2).

Dikarenakan setiap tim nantinya akan bertemu empat kali selama 4 series. Pada babak semifinal juga akan menggunakan the best of three sebelum menuju ke partai final.

"Semoga dengan kompetisi yang konsisten dan tertata dengan baik, bisa memberikan prestasi yang baik juga untuk tim nasional kita," ungkap Deddy.

"Bisa menginspirasi pebasket putri untuk menjadi atlet yang lebih tangguh lagi di masa depan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, liga bola basket Srikandi Cup juga diharapkan bisa menjadi sarana hiburan bagi keluarga di Indonesia.

Beberapa daerah, kata dia, juga mulai menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah di musim depan, baik itu penyelenggaraan pra musim atau reguler season.

Sementara itu Bambang Asdianto Pribadi, ketua tim Merpati Bali sebagai juara musim lalu juga meyakini jika persaingan pada musim ini akan lebih ketat.

"Apalagi mempertahankan gelar juaga akan lebih sulit dibandingkan merebutnya," ungkap Bambang.

Pada kesempatan itu, Bambang juga memuji semua klub yang telah mempersiapkan tim mereka dengan sangat baik untuk mengikuti liga Srikandi Cup tahun ini.

Sementara itu pada pra musim sebelumnya, GMC Cirebon menjadi kekuatan baru yang berhasil mengalahkan Merpati Bali. "Turnamen pra musim lalu

hanya ajang pemanasan saja," ungkap Arif Gunarto, pelatih GMC Cirebon.

Arif juga berharap pemain GMC tidak cepat puas terlebih mereka didominasi oleh pemain-pemain muda. "Saya harap mereka bisa terus belajar."

Liga bola basket putri Srikandi Cup 2020 akan berlangsung di 4 kota di Indonesia. Seri pertama akan berlangsung di Cirebon mulai 3-8 Februari, seri kedua di Jakarta 12-18 Februari, seri ketiga di Makassar 17 -22 Maret dan seri keempat di Semarang 7-13 April 2020. Sedangkan playoff akan berlangsung di Semarang pada 14-19 April mendatang. (UL/A-1)