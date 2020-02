Dorong Hapus Rasial

EJEKAN rasial kerap kali mewarnai lapangan hijau. Melihat itu, gelandang Tottenham Hotspur Dele Alli ikut buka mulut.

Alli mengatakan, salah satu organisasi yang fokus pada penghapusan kekerasan rasial di sepak bola, Kick It Out, harus melakukan kampanye lain yang lebih efektif. Selama 26 tahun organisasi itu berdiri, Kick It Out lebih sering terlihat dengan spanduk atau kaus dalam upaya menangkal ejekan rasial.

"Tapi, itu (dengan spanduk) tak mengubah apa-apa. Butuh aksi lebih untuk menghapus kekerasan rasial," ungkap Alli. (Faj/Sun/R-3)