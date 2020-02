Novel 'Game Over' ketiga karya Valerie Patkar Diserbu Pembaca

PENERBIT Bhuana Sastra resmi meluncurkan novel ketiga karya Valerie Patkar yang berjudul Game Over di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2). Sebelumnya, dibuka pre-order di bukku.id dan sold out dalam waktu tiga menit.

Dalam novelnya kali ini, Valerie Patkar mengangkat kisah cinta Glendy Adijunior dengan Jeara Nindya Sjah. Insecurity yang dirasakan Glendy dalam hubungannya dengan Jeara merupakan konflik utama dalam kisah kali ini.

Glendy, dengan segala 'kekurangannya' merasa tidak pantas bersama Jeara yang sangat membanggakan dalam segala hal. Seperti digambarkan dalam blurb novel ini: Glendy Adijunior adalah seadanya. Jeara Nindya Sjah adalah seandainya. Di permainan ini, mereka mencari titik temunya.

Menariknya, dengan latar belakang Glendy yang merupakan seorang penggila game, khususnya Dota, dalam novel Game Over ini juga terdapat board game yang hanya dapat dimainkan dengan membaca novelnya.