Tak Hanya Rawat Gigi, Klinik Juga Tawarkan Estetika Gigi

DAPATKAH senyum yang indah membuat seseorang terlihat lebih menarik? Jawabannya adalah ya. Hal tersebut dapat dibuktikan penelitian yang dilakukan Beall Research and Training pada 2004 di Chicago, Amerika Serikat.

Hasil penelitian terhadap 528 responden tersebut menyimpulkan bahwa senyum yang indah akan membuat seseorang terlihat lebih pintar, menarik, mempunyai karier yang sukses, dan memiliki kehidupan yang sejahtera.

Dahulu masyarakat mengasosiasikan kunjungan ke dokter gigi dengan rasa sakit dan takut. Namun kedokteran gigi modern di bidang estetik telah mengubah perspektif masyarakat terhadap dunia kedokteran gigi.

Tindakan kedokteran gigi biasa berganti menjadi tindakan kedokteran gigi yang memiliki seni dan estetika dalam memperbaiki penampilan sekaligus meningkatkan fungsi gigi dan mulut. Banyak klinik gigi yang menawarkan gigi aesthetic salah satunya Smile Art Dental Aesthetic.

Klinik Smile Art Dental Aesthetic telah memiliki cabang di Menteng Jakarta Pusat dan hari ini melakukan Grand Opening di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh para artis dan model-model ternama di Indonesia.

Smile Art Dental Aesthetics merupakan klinik gigi yang melakukan perawatan gigi secara holistik. Sesuai dengan motonya More than just a Smile, perawatan gigi yang diberikan mengedepankan estetika sekaligus aspek kesehatan dan fungsionalnya.

"Tindakan-tindakan kedokteran gigi akan dikerjakan oleh dokter gigi spesialis di bidangnya. Klinik kami sudah terbiasa menangani kasus ringan hingga kompleks yang membutuhkan pendekatan multispesialistik dan efisien yang memberikan pelayan yang professional, ramah, dam efisien pada setiap pasien," kata founder Smile Art Dental Aesthetic Drg Ian Fleming, Sp.ort kepada awak media di Jakarta, Sabtu (01/02).

Menurut Ian Fleming, salah satu perawatan yang diunggulkannya adalah smile make over yang berfokus untuk meningkatkan estetika gigi dalam hal warna, posisi, bentuk, ukuran, penjajaran dan penampilan senyum secara keseluruhan dan fungsi mengunyah dan kesehatan gigi mulut.

"Hasil senyuman akan terlihat lebih baik namun tetap natural dan sesuai dengan kepribadian pasien tersebut. Perawatan Smile Make Over dapat berupa kombinasi dari veneer, crown, implant, filling, contouring, dan bleaching," jelas Ian. (OL-09)